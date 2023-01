Denunciats per circular a 242 i 219 quilòmetres per hora per la C-25 al Bages

Com si fossin en un circuit de carreres. Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment dos homes de 32 i 27 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la seguretat viària, per circular a 242 i 219 quilòmetres per hora en una via de 120.





Els fets van succeir el dissabte 21 de gener, durant un control de velocitat que s'havia muntat a laa l'altura de, a la comarca del Bages, en sentit Vic. Al voltant de les quatre de la tarda, els agents van detectar un vehicle que circulava a 219 km/h i, pocs minuts després, un altre a 242 km/h.La velocitat màxima permesa de la via és de 120 quilòmetres per hora, de manera que els dos vehicles. Per aquest motiu, els dos conductors van quedar denunciats per un delicte contra la seguretat del trànsit, per conduir un vehicle de motor amb una