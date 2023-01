Un miler de sanitaris enceten la setmana de vaga amb una manifestació a Barcelona

Infermeres i sanitaris es manifesten a les portes del Parlament i a plaça Sant Jaume



🎥 @carmerocaseguihttps://t.co/lcMDXT6Pfg pic.twitter.com/OskjbCnhbr — NacióDigital (@naciodigital) January 24, 2023

Demanen "sacsejar" la situació actual

Un miler des'han concentrat a lai s'han manifestat fins al, per reclamar millores en el sistema de salut, com mesures davant la pressió assistencial o millors condicionals laborals. Aquesta és la primera de les dues jornades de la vaga convocada per la, aquest dimarts i dimecres. Un miler de persones han participat en la mobilització, segons el balanç final que ha fet lade Barcelona (GUB).Infermeres, llevadores, auxiliars d'infermeria (TCAI) i altres col·lectius s'han concentrat davant elper recalcar que són "imprescindibles". "O comencem a sacsejar la situació o no ens en sortirem", ha advertit, coordinador de sanitat de la Intersindical. Aquesta és la primera mobilització d'una setmana amb diverses convocatòries de vaga, de sanitaris, docents i també taxistes.La vaga convocada per la Intersindical s'adreça a tots els treballadors de l'àmbit sanitari i sociosanitari i s'hi han adherit el sindicati altres col·lectius. “No som metges som infermeres”, “més bates i menys corbates” i “ja n’hi ha prou” són alguns dels càntics que han pronunciat els professionals de la salut que s'han sumat a la protesta.Pel que fa a les reivindicacions, Sastre ha enumerat algunes com la reducció de leso millores en lesdels professionals. A banda, també ha remarcat el dèficit de, l’envelliment que pateix la societat catalana i la repercussió que aquest fet té en la sanitat perquè implica un augment dels costos fixos. Així mateix, ha insistit en el fet que aquests demandes són “col·lectives” i no pertanyen només a una determinada categoria professional.“La sanitat o la salvem tots o no la salvarà ningú”, ha advertit. Per això, ha demanat la col·laboració de la resta de: “O comencem a sacsejar la situació o no ens en sortirem”, ha valorat Sastre que ha alertat que la situació “cada cop va a pitjor”. Per tot plegat ha dit que aquest deteriorament s’ha d’aturar: “No ens ho podem permetre ni com a sanitaris ni com a societat”, ha etzibat.Sastre també s’ha referit a les relacions ambi ha dit que encara no han mantingut contactes amb conselleria. Tot i això, ha apuntat que preveuen iniciar-los en breu i poder començar aalguns elements. “No té sentit anar deteriorant la situació i cal prendre mesures urgents ja”, ha remarcat.Tot i que s’ha mostrat comprensiu i ha dit que entenen que “laés complexa de gestionar”, ha manifestat que hi ha aspectes que ja es podrien tirar endavant. Per exemple, ha recordat que hi ha punts de l’Estat on leslaborals s’han reduït a 35. “És un element que té un cost però que la gent ho veuria com un pas de millora important, ja corre presa, estem en temps de descompte i anar allargant la situació i anar deteriorant el sistema no ajuda a ningú”, ha sentenciat.

