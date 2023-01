Aquests són els sectors més denunciats pels consumidors durant el 2022

El 2022 va acabar amb el sector de lacom el més denunciat amb el 23,0% de les reclamacions obertes el darrer any, desplaçant a la tercera posició la banca, que el 2021 va ocupar aquest primer lloc. Segons, aquest increment es deu a la campanya posada en marxa per ajudar els consumidors a reclamar milers d'euros cobrats de més en comprar els vehicles entre els anys 2006 i 2013 a conseqüència del càrtel de més d'una vintena de fabricants que van sancionar la(CNMC).Al segon lloc hi ha l', que ha passat d'estar fora de les cinc primeres posicions el 2020 a escalar fins a la quarta el 2021 i ocupar la segona el 2022, amb el 15,2%. "Les companyies dehan provocat multitud de denúncies per l'existència d'irregularitats als rebuts, pujades tarifàries contràries a la legislació i la no entrega de factures durant mesos, entre d'altres", reconeix l'associació.Al tercer lloc hi queda la, amb el 13,3% dels casos oberts l'any passat. "Els motius principals de les reclamacions continuen sent, en primer lloc, la negativa a tornarde formalització d'hipoteques cobrades il·legalment, seguits de l'aplicació d'usurers en préstecs, fonamentalment a través derevolving, i el cobrament irregular de", apunten.En aquest sentit, Facua ha criticat aquest dimarts alper la seva "inacció" sancionadora davant dels. Segons ha alertat l'entitat, aquesta falta d'acció s'estén també als organismes autonòmics de protecció dels consumidors. "L'absència deo la ridícula quantia de les poques que s'apliquen no representa precisament un al·licient perquè les grans empreses deixin de cometre irregularitats amb els consumidors", ha lamentat el president de Facua,

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor