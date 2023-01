Els Leopard 2 ja apunten a Ucraïna: deu preguntes sobre els tancs més mortífers del món

1. Per què són tan importants els Leopard 2?



2. Per què es considera clau que s'enviïn ara?

3. Per què Berlín s'hi ha resistit fins ara?

4. És unànime la posició del govern alemany?

5. Què diuen els Estats Units?

6. Com està afectant el tema a la cohesió de la UE?

7. Poden enviar Leopard altres països?

8. Què ha dit Moscou sobre aquestes armes?

9. Quants Leopard hi ha i on es troben?

10. Quants Leopard2 té l'estat espanyol?

Finalment, el govern alemany ha donat llum verda a enviar tancsa Ucraïna, després d'un pols important entre els aliats occidentals. La majoria d'analistes consideren que l'arribada d'aquests vehicles de combat -un dels més potents del món- tindrà un efecte directe en l'evolució del conflicte, del tot enfangat onze mesos després de començar . Però la reunió dels responsables de defensa occidentals celebrada divendres passat a Alemanya va concloure sense un acord i han hagut de passar dies per desbloquejar la decisió.Elreclama amb dramatisme els tancs, que considera essencials quan l'exèrcit rus ha incrementat els seus atacs i el front de l'est viu un dels moments més intensos entorn les ciutats de-que ha caigut en mans russes- i, al Donetsk.necessita revertir el relat sobre la guerra amb alguna victòria clara i Kíiv combat per impedir-ho i minar més la moral dels invasors. En aquest instant del conflicte, el debat sobre els Leopard 2 és decisiu. Aquí teniu deu preguntes i respostes entorn l'enviament d'aquests tancs.Els Leopard 2 són de, pesen 62 tones, poden arribar a una velocitat de 70 km/hora i tenen una autonomia de 340 quilòmetres. Es considera com un dels millors tancs de guerra que existeixen al planeta. Funcionen amb dièsel, i sóni de reparar. Amb un canó de 120 mm i dues metralladores, el seu blindatge es considerai serien ideals per penetrar en zones avui ocupades per Rússia. La seva extensió sobre el terreny permetria fer avançar la infanteria sobre el sòl ocupat.Perquè malgrat la intensitat dels combats des de finals d'any, tots els actors de l'escena internacional esperen que Rússia llanci unatotal així que els camps es desgelin i arribi la primavera. Ucraïna, que sembla haver perdut la iniciativa en sectors de l'est i acaba de perdre la cúpula d'Interior en un accident, vol estar ben preparada per quan arribi aquesta hora, que pot ser decisiva en l'evolució de la guerra, i calen algunes setmanes perquè els oficials ucraïnesos estiguin preparats per emprar-los sobre el terreny.Berlín s'ha resistit -fins ara- a totes les pressions perquè enviï els tancs. El govern alemany és reaci a fer salts qualitatius en la guerra i es pren seriosament elscontra un increment en els enviaments militars. A més, el cancellerha repetit en diverses ocasions que tot esforç important en l'ajuda militar vol que sigui dins d'una acció conjunta dels aliats.Algunes de les crítiques que rep Berlín són injustes. Possiblement, des de l'inici del conflicte, cap altre país ha hagut de fer un esforç més gran per capgirar les seves prioritats estratègiques. Ho ha fet aplanant-se a les urgències d'unade la UE, tenint en compte que el 55% del consum alemany provenia de Rússia. I ho ha fet anunciant que destinaria el, cosa a la qual mai havia accedit. Berlín ha proveït Kíiv de sistemes antimíssils i vehicles blindats, i és dels estats que més ha ajudat sobre el camp de batalla.A mida que avancen les hores, la posició dins del govern alemany ha presentat divergències. L'executiu és unamb els socialdemòcrates, els verds i els liberals. Aquests dos darrers, amb la ministra d'Exteriors, l'ecologista, no amaguen que voldrien enviar els tancs. Scholz, junt amb el seu ministre de Defensa,, del partit majoritari de la coalició, el Socialdemòcrata, han estat més reticents.Els EUA i el Regne Unit han estat des del primer moment en lacontra Moscou. Washington pressiona insistentment sobre Alemanya perquè cedeixi i enviï un fort contingent de Leopard 2. Això és el que va fer el secretari de Defensa nord-americà,, en la reunió de ministres de Defensa aliats de la setmana passada. Però precisament Berlín vol evitar oferir una imatge d'excessiu seguidisme respecte als EUA. Amb tot, l'Administració Biden ha anat amb cura i ha elogiat l'esforç fet per Berlín des de l'inici del conflicte. Preservar laés crucial.Els països de l'est i els que fan frontera amb Rússia han estat des de l'inici els més insistents a donar suport explícit a Ucraïna, enfront França i Alemanya, que han intentat combinar. Sense gaire èxit, tot s'ha de dir. En el tema dels Leopard2, Polònia ha aixecat la veu atacant la suposada indolència de Berlín. També Finlàndia i els països bàltics s'han alineat amb Varsòvia.En teoria, no. Hi ha un acord implícit en l'escenari internacional en el sentit que els estats no poden enviar armes que se'ls ha venut a ells per destinar-los a un altre conflicte, a no ser que el país venedor ho autoritzi. Però un estat sobirà pot tirar pel dret. L'actual situació de la guerra ha dut a Polònia a dir que encapçalarà una aliança amb altres països per fer arribar els tancs al front. De moment, VarsòviaEl Kremlin ha pujat el seu to, ja naturalment agressiu, advertint que de continuar els enviaments militars s'entraria en un context de. El ministre rus d'Exteriors,, ha dit les darreres hores que la guerra està canviant de fase i que ja no es pot parlar d'una guerra "híbrida", sinó que el conflicte entre Rússia i Occident ja és "quasi real". Lavrov ha posat més dosis d'hostilitat contra Occident, quan ha dit que els països aliats busquen la destrucció de Rússia.Es calcula que hi ha més de 3.000 tancs d'aquest tipus, en totes les diverses versions des que va començar la seva construcció, en la dècada dels vuitanta. En bona part són a Europa, on n'hi ha a tretze països.L'estat espanyol disposa de 108 Leopard 2 de fabricació alemanya. A aquests se n'han d'afegir 219 Leopard 2E, que és una adaptació fabricada a Espanya. El govern espanyol ja s'ha mostrat disposat a enviar-ne a Ucraïna i, de fet, ja fa mesos que ho va suggerir, però dins d'un acord de tots els aliats. Però la ministratambé va declarar que en molts casos, el seu estat era "lamentable"

