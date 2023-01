Quatre gossos deslligats ataquen una dona d'uns 60 anys al Pallars

que hagués pogut acabar en. Això és el que ha patit una veïna d', al Pallars Sobirà, que el passat 17 de gener va ser atacada per un grup dementre caminava per un camí molt proper al poble i molt transitat per senderistes. Tal com han confirmat afonts coneixedores del cas, l'atac va ser desmesurat i es va perllongar durant unsEls mastins, que s'haurien escapat d'una granja propera, van acorralar la dona, d'uns, i la van mossegar a diferents parts del cos,a les cuixes. La veïna, que també pateixarran de l'episodi, va poder trucar al seu marit mentre era atacada perquè l'ajudés a foragitar els animals, que finalment van escapar.Testimonis de l'atac alerten que un cas així podria haver acabat de la pitjor de les maneres, i demanenperquè no es pugui tornar a repetir, atès que, asseguren, sovint van deslligats pel poble. En aquest sentit, les mateixes fonts expliquen que la víctima de l'atac s'està plantejantper tal de poder ser indemnitzada per aquests fets.Les mateixes fonts asseguren a aquest diari que aquest episodi ja s'ha posat en coneixement de l'

