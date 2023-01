«El sou no és el problema. No podem anar a plorar pel sou»



Veus de l'atenció primària temen que es pugui distorsionar els motius que expliquen que molts dels treballadors de la porta d'entrada a la sanitat pública se sumin a l'aturada laboral. Se subratlla que les actuals mancances no se solucionaran apujant el sou dels metges o ampliant els minuts per consulta i pacient. En aquest cas, dos metges del CAP Passeig de Sant Joan de Barcelona expliquen a Nació què els fa sortir a protestar. "Fem vaga perquè no tenim temps per fer la nostra feina, perquè no me la deixen fer, i això repercuteix en els meus pacients que no tenen cap culpa de res", resumeix la doctora Alba Martínez Satorres