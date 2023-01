El PSC no es mou amb el Quart Cinturó: «Volem que es respecti la nostra proposta»

✅ La Ronda Nord és un dels projectes que volem per aprovar els #Pressupostos2023.



❓ Per què és essencial per al Vallès?



L'alcaldessa de Sabadell, @socmartafarres, la candidata socialista a Terrassa, @EvaCandelaLopez, i l'alcalde de Castellar, @ignasicastellar, ho expliquen👇 pic.twitter.com/cBjiW3EPqC — Socialistes PSC/❤ (@socialistes_cat) January 24, 2023

"No hi ha acord. Ni acord, ni acord parcial". Amb aquesta contundència ha descrit la portaveu del PSC,, quin és l'estat de la negociació dels pressupostos. Fa més de dos mesos que l'executiu de Pere Aragonès i els de Salvador Illa negocien, però cada vegada es percep més impossible una entesa que permeti a ERC tirar endavant els seus primers pressupostos en solitari. Hi ha diversos serrells oberts, però la Ronda Nord del Quart Cinturó, que el PSC vol impulsar, és el principal escull. "", ha declarat en roda de premsa aquest dimarts Romero, que ha insistit que és Aragonès qui ha de cedir en la negociació: "La responsabilitat de presentar el projecte de pressupostos és d'Aragonès, és ell qui ha de seduir per sumar els vots suficients".Els republicans a hores d'ara s'estan movent al compàs dels de Salvador Illa, però els seus moviments són encara suficients pels socialistes. Ahir mateix, el terreny de les negociacions es va traslladar al Parlament, on aquest dimarts comença un ple ordinari que s'allargarà fins dijous, i en el qual el PSC porta a votació una. ERC s'ha obert a negociar la moció amb una voluntat d'escenificar voluntat d'entesa a la cambra catalana, i ho ha fet a través de la presentació d'esmenes a la moció dels socialistes. Al text del PSC, que es votarà dijous, els socialistes insten el Govern a fer efectiu el conveni per la Ronda Nord el primer trimestre de 2023. En canvi, l'esmena registrada pels republicans proposa "estudiar totes les propostes de millora viària possibles, incloent-hi la Ronda Nord"Romero ha explicat que van rebre les esmenes d'ERC, però també de Junts, el dilluns a les sis de la tarda, i que encara. Ha esperat que la moció es pugui aprovar al ple, i ha advertit que malgrat la predisposició de negociar les esmenes, no es mouran de la seva posició i apostaran perquè el text que es porti a votació sigui "el màxim de lleial" a la proposta inicial dels socialistes, que deixa clar que la voluntat és que la. "No és temps d'estudi, és temps d'executar", ha insistit la portaveu del PSC.En paral·lel a aquesta negociació, el PSC ha presentat avui un-a través de les xarxes socials- en el qual insisteixen la necessitat de projectar aquesta nova carretera. Hi apareixen l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, el de Castellar, Ignasi Giménez, i la candidata a Terrassa, Eva Candela, que posen de manifest la necessitat de crear la via, "imprescindible per arribar a Terrassa i obrir el Vallès al Baix Llobregat", i remarquen que al territori hi ha acord i consens al voltant d'aquest projecte. Ahir mateix, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va carregar contra el PSC per estar supeditant l'aprovació dels pressupostos a "una carretera" Però Romero insisteix que no és només el Quart Cinturó el que separa una entesa, i que hi ha altres aspectes que la impossibiliten. Quines? Els socialistes volen que l'executiudurant el 2023. També exigeixen un increment d'un 7% dels diners en l'àmbit social per "", i partides concretes per al desplegament de la llei de la ciència.

