El Barça, eliminat de la Copa de la Reina per alineació indeguda

Elha quedat eliminat de laper alineació indeguda. Així ho ha resolt elacceptant la impugnació del partit que va ferper la presència de la futbolistaa l'onze blaugrana. El mateix comitè ha imposat una multa de mil euros al club, que ara té un termini de 10 dies per interposar un recurs alGeyse Da Silva Ferreira va ser expulsada per doble targeta groga als quarts de final de la Copa de la Reina de la temporada passada, quan militava al. Llavors, va ser sancionada amb un partit que no va arribar a complir perquè el club va ser eliminat de la competició. Aquest estiu, es va incorporar a les files blaugrana.El club no era conscient de la sanció i l'entrenadorla va posar a l'onze inicial i fins i tot va marcar un gol. Malgrat que les blaugrana van guanyar per nou gols a zero, serà Osasuna qui passi als quarts de final de la competició. L'equip navarrès va presentar la impugnació del partit, a la qual el Barça va presentar. 14 dies després del partit i havent escoltat les parts, elha decidit en favor d'Osasuna.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor