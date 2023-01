Neu anecdòtica i matinera a Sabadell amb temperatures al voltant dels 3 graus

Neu a Sabadell (5:30-5:45h. aprox). Han estat uns minuts però no podrem dir que no ha passat @TomasMolinaB @eltempsTV3 @meteocat pic.twitter.com/TFvApDiR9e — Àlex Frías (@alexfriasm) January 24, 2023

També s'ha vist nevar a Sabadell ‼️#Projecte4Estacionspic.twitter.com/GOieI7evI2 — Projecte 4 Estacions (@P4Estacions) January 24, 2023

Per això arriba en forma de neu i no en forma de pluja, tot i que la temperatura sigui clarament superior a 0 ºC.

En aquest exemple del radiosondatge previst per Sabadell, s'observa aquest estrat més sec des dels 2000 m fins a superfície, aproximadament. (4/4) pic.twitter.com/OWqcQ2vtaU — Meteocat (@meteocat) January 24, 2023

La previsió del temps situavaaquest dimarts, a partir dels 200 metres. A Sabadell, el pronòstic era al llarg del matí i per la tarda , però s'ha avançat i de matinada i a primera hora del matí s'ha. Ha estati més aviatHi ha hagut usuaris de les xarxes socials que han matinat i han compartit imatges de la precipitació, cap a les cinc de la matinada i durant alguns minuts. Tot i així,, ja que la humitat és molt baixa. De totes maneres, aquests flocs que han fet acte de presència ambs.Un fet que, però el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ho ha explicat i té a veure "quan hi ha precipitació i per sota de la isozero -altura a la qual es troba una temperatura de 0 graus-" i com l'aire és així, "el floc de neu se sublima". I per dur-ho a terme, "el floc treu la calor d'ell mateix, conseqüentment es refreda i, per tant, no pot començar el procés de fusió encara que la temperatura ambient sigui superior als 0 graus".Per aquesta raó, el que, malgrat que el mercuri es trobi per sobre del límit. I ha recordat que aquesta situació ja es va viure a l'abril de 2022 a Sitges, quan es va assolir un termòmetre superior als 5 graus.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor