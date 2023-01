Vaga de metges i professors 25 i 26 de gener a Catalunya: serveis mínims

Serveis mínims per la vaga de metges

Serveis mínims per la vaga d'ensenyament

protagonitzen aquest dimecres i dijous dues jornades de vaga. L'aturada del sector públic es tradueix com una mesura de pressió enorme cap al, que ha fracassat en els intents durant mesos d'evitar que les vagues s'acabessin produint. Ara bé, elha fixat unstant als centres sanitaris com a les escoles i instituts del país.Els serveis mínims per a la vaga sanitària garanteixen l'assistència sanitària urgent al sistema públic. En concret, es fixa el normal funcionament dels serveis d'i de les unitats especials com leso les dei els tractaments deen situacions urgents o de necessitat vital.Pel que fa als, aquesta assistència urgent s'ha de garantir amb el 25% de la plantilla durant el primer dia i a partir del segon s'augmentarà a un terç de la plantilla. També s'haurà d'atendre l'activitat quirúrgica inajornable derivada de l'atenció urgent i greu a criteri de la direcció mèdica i l'atenció d'emergències alEntre les unitats especials que han de garantir el seu funcionament normal també hi ha les, les coronàries, les d'hemodiàlisi, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia. Pel que fa als c, quan es garanteixi un dispositiu especial unipersonal s'haurà de considerar aquesta situació com a mínim i el servei s'haurà de prestar amb l'assistència normal pròpia dels serveis especials i ordinaris i altres dispositius d'atenció continuada.El servei demantindrà l'activitat normal en les àrees d'alt risc com poden ser les urgències, l'àrea quirúrgica, les unitats de grans cremats o prematurs, el laboratori d'urgències, les sales de necròpsies o les àrees de malalts, entre d'altres. Pel que fa al transport sanitari, s'ha de garantir el d'atenció a totes les urgències sanitàries, per tractaments oncològics, de diàlisi i d'oxigenoteràpia i per a la realització de proves que siguin urgents a criteri del facultatiu, així com trasllats d'alta segons aquest criteri també.El servei d'ha de garantir el menjar de tots els malalts ingressar i s'haurà de complir també el funcionament normal de coordinació d'urgències i els sistemes d'. La resta de serveis funcionaran amb el mateix règim que en un dia festius, exceptuant els centres on la plantilla sigui igual a la dels dies laborals, en què passarà a ser del 50%.Els serveis dees mantindran amb elque presti serveis en els torns de guàrdia i nits establerts; el personal d'assistència sanitària de centres penitenciaris i educatius delhauran de tenir el mateix servei que un festiu i els de donació de sang la meitat del personal.D'altra banda, a lesde gent gran i empreses que fan funcions d'assistència, s'hauran de prestar també els serveis urgents, necessaris i inajornables d', el servei habitual en règim de festiu en residències de gent gran i discapacitat i serveis de comunitats infantil/juvenils i el servei habitual de teleoperadors i personal d'assistència en laEls severs mínims enfixen un docent per cada tres aules d'. Hi ha d'haver també una persona de l'equip directiu per centre i el 50% de la plantilla en els centres d'educació especial, les llars d'infants i pel que fa al personal de monitoratge de, servei de, d'acollida,i atenció a l'alumnat amb necessitats educatives específiques.Pel que fa a les dependències administratives del, hi ha d'haver una persona de cada unitat orgànica entre el personal directiu i dues en el servei d'informació i atenció ciutadana. L'ordre dels serveis mínims estableix que les direccions dels centres, un cop escoltat el comitè de vaga, han de determinar el personal estrictament necessari per al funcionament dels centres. Aquests serveis mínims els ha de prestar preferentment, si n'hi ha, el personal que no exerceixi el dret a vaga.

