Multa de 56 milions d'euros a Glovo per contractar falsos autònoms i estrangers sense permís

Lade laha imposat una multa de 56,7 milions d'euros a l'empresa de repartiment a domicili. En concret, l'organisme ha detectat més de 7.000 repartidors contractats com a falsos autònoms, pels quals ha proposat una sanció de 32,9 milions d'euros i 19 milions d'euros per liquidació de quotes.D'altra banda, la Inspecció també ha constatat que laha contractat 813 personessense el corresponent permís de treball. En aquest cas l'import de la sanció és de 5,2 milions d'euros. Amb tot, hi ha més de 7.835 treballadors afectats. Al setembre la Inspecció de Treball ja va imposar una multa de 79 milions d'euros a la multinacional de repartiment a domicili.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor