Els condemnats d'ERC per l'1-O demanen al Suprem l'absolució immediata

L'advocat, que representa els dirigents d'ERC, ha demanat aquest dimarts alla seva absolució total i "immediata" en aplicació del, que va entrar en vigor fa un parell de setmanes i que suposa la derogació de la sedició i la reforma de la malversació. Segons l'advocat, la nova legislació implica una "revisió automàtica" de la sentència del procés i que es constati la "inexistència de qualsevol responsabilitat penal". "Esperem que el Suprem així ho confirmi", ha dit Van den Eynde des de la seu del Consell d'Europa, a Estrasburg. La defensa de Junqueras i Romeva també confia que el(TEDH) abordi com més aviat millor les demandes dels líders de l'1-O.També aquest dimarts, la defensa deha presentat un escrit al Suprem per fer constar la seva oposició a la revisió de la sentència, i alertant que cap canvi en la resolució repararà els drets fonamentals vulnerats durant tot el procediment contra els dirigents independentistes.vol que el TEDH condemni Espanya per vulneracions de drets i que la sentència serveixi perquè l'Estat "no persegueixi més la dissidència política". Per això, Cuixart centra els seus esforços en Estrasburg, com també faran els líders decondemnats pel procés, que tampoc demanaran la revisió de la sentència. Fonts del Suprem detallen quei després la sala no té cap data límit per decidir.Què pot dir la sala penal? Si segueix la línia traçada pel jutgeen el cas dels exiliats, tot apunta que mantindrà les condemnes per malversació, però eliminarà les de sedició. Això té conseqüències desiguals per als dirigents independentistes. Els principals beneficiats serien aquells que no han estat condemnats per malversació -Cuixart,-, perquè se'ls eliminaria la pena d'inhabilitació derivada de la sedició i únicament se'ls castigaria per desobediència, amb penes baixes que o bé quedarien extingides amb poc temps o bé ja estarien superades. Pel que fa als que tenen condemna per sedició i malversació, la situació seria força diferent i pràcticament no hi hauria canvis.El motiu és que el Suprem els va condemnar per sedició i malversació en concurs medial i, en cas d'eliminar un dels dos delictes, la sala podria interpretar que continua vigent l'altre, que en aquest cas és també greu. Com que la pena per sedició pot arribar fins als 12 anys de presó i inhabilitació, difícilment hi haurà canvis significatius en la pena d'inhabilitació -la de presó ha quedat indultada- i, per tant, niveurien una millora significativa de la seva situació. El retorn de Junqueras o Romeva a la primera línia política, amb la vista posada a algunes de les propers eleccions previstes per aquest any, seria força improbable. L'última paraula la tindrà el Suprem en les properes setmanes.

