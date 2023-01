22:25 Barcelona entrega la medalla d'or a Valentí Fuster, Montserrat Aguadé i Teresa San Roman



L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat aquest dilluns la Medalla d'Or al Mèrit Cívic al cardiòleg Valentí Fuster, a la doctora en genètica Montserrat Aguadé ia l'antropòloga Teresa San Roman per les seves trajectòries científiques respectives, la seva dedicació acadèmica i el seu compromís social. L'alcaldessa ​​Ada Colau ha destacat que "gràcies al seu talent i al conjunt de la comunitat científica i acadèmica", Barcelona és la capital científica de l'Estat i del sud d'Europa. Colau ha subratllat el paper de la capital catalana en l'ecosistema científic i ha tret pit per l'aposta del Govern municipal per "fer de la innovació i la ciència un eix central del model de ciutat i un motor econòmic".

18:48 La Unió Europea acorda destinar 500 milions més a enviar armes a Ucraïna



Els ministres d'Exteriors de la Unió Europea (UE) han tancat aquest dilluns un acord polític per destinar 500 milions d'euros més a enviar material militar a Ucraïna per fer front a la invasió russa. Amb el que és el setè tram d'ajuda des de l'inici de la guerra a través del Fons Europeu d'Ajuda a la Pau, s'eleva a 3.600 milions d'euros el suport militar del club comunitari a Kíiv. En la reunió a Brussel·les, els ministres d'Exteriors també han acordat destinar 45 milions d'euros a la missió europea a Polònia per entrenar l'exèrcit ucraïnès. "Ucraïna ha de guanyar la guerra", ha subratllat l'alt representant, Josep Borrell, després de la trobada.

17:43 Recerca i Universitats incorpora la filòloga Marina Massaguer com a assessora en polítiques lingüístiques



El Departament de Recerca i Universitats ha incorporat la filòloga i sociolingüista Marina Massaguer (Tarragona, 1982) com a assessora en polítiques lingüístiques, segons ha anunciat la conselleria aquest dilluns. Massaguer és llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat Rovira i Virgili (URV) i doctora per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Des de 2018 ha treballat com a tècnica de recerca al Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona i, anteriorment, també va ser lectora de català a la Universitat d'Oxford i professora de la URV. Tal com ha informat Recerca i Universitats, Massaguer s'encarregarà de la implementació del 'Pla d'enfortiment de la llengua catalana'.

17:39 El president de Fira de Barcelona demana al Govern repensar l'ampliació de l'aeroport: 'Si fem l'ampliació de Fira, cal coherència i dotar-nos de les infraestructures necessàries'



El president de Fira de Barcelona, Pau Relat, ha opinat sobre l'ampliació de l'aeroport de Barcelona i ha reclamat "coherència" a les administracions. "Si fem una inversió de 400 milions d'euros per ampliar Fira de Barcelona per captar més visitants i esdeveniments internacionals no té sentit posar colls d'ampolla i no dotar el país de les infraestructures necessàries, entre les quals l'aeroport", ha assenyalat Relat en un col·loqui al Círculo Ecuestre. "Però no és suficient només amb la infraestructura, sinó que cal facilitar també que les aerolínies operin noves rutes i que no s'imposin limitacions legals", ha avisat el president de Fira, que igualment ha apel·lat a la "lleialtat institucional" per renovar el consell d'administració de l'entitat.

14:46 Aragonès aplaudeix el 'planter extraordinari' i el 'reconeixement internacional' dels guardonats als XV Premis Gaudí



El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamat aquest dilluns que el “planter extraordinari” i el “reconeixement internacional” demostrat a la XV gala dels Premis Gaudí ha de continuar “amb molta força”. Durant una recepció al Palau de la Generalitat amb representants de les diferents produccions premiades, el cap del Govern ha defensat que s’ha demostrat fins on ha arribat el cinema català i el seu potencial de futur. Amb tot, ha celebrat que en un món globalitzat es pugui fer cinema en català i aconseguir els màxims reconeixements. També ha aplaudit que Catalunya hagi “brillat” en diferents pantalles, registres i diversitat d’accents. “Això ens ajuda a redescobrir-nos perquè molts films premiats mostren parts del país que no han estat al centre de l’agenda política”, ha subratllat Aragonès.

14:27 Retards de més de 30 minuts a l'R1 per un atropellament entre Badalona i Montgat



L'R1 acumula retards de fins a mitja hora per un atropellament entre Badalona i Montgat, segons informen Rodalies i Protecció Civil. Els passatgers del comboi afectat han estat transbordats. Els trens circulen només per la via 2. Protecció Civil havia activat la prealerta del pla Ferrocat, que ha desactivat un cop ha finalitzat el transbordament.

13:01 Pimec: 'Tenim els pressupostos com el país, a zero graus'



Antoni Cañete, president de Pimec, ha estat taxatiu a la sortida de la reunió del Consell del Diàleg Social: "Tenim els pressupostos com el país, a zero graus". Cañete ha assenyalat que el Govern i els partits s'han de posar d'acord per aprovar els comptes per al 2023, i ha remarcat que aquesta tarda es reuniran amb el primer secretari del PSC, Salvador Illa. Informa Oriol March.