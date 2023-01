El temps a Catalunya, amb l'alerta per neu: última hora, en directe

aquest dimarts i ja comença a deixar els primers flocs a cotes molt baixes: neva a Barcelona, a zones del Baix Llobregat i el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat)On hi haurà nevades, segons les previsions? Per començar, a les comarques de la demarcació de Girona i de l'àrea de Barcelona, que és on el Meteocat té situat més el focus, i que és on el risc de neu es mantindrà durant bona part del dia. De cara al vespre, però, es desplaçarà al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre.

