Per aquest motiu ens refredem més a l'hivern, segons un estudi de Harvard

Arriba l'hivern i, de la mà, els. Enguany, una triple amenaça ha posat en escac el sistema sanitari català, amb el retorn de lai la, i un increment de casos de. Si bé, el fred, per si sol, no provoca cap malaltia. Ara, investigadors de lahan trobat la resposta a aquesta qüestió: el mecanisme de defensa de l'organisme humà perd eficàcia quan baixen les temperatures.Un equip encapçalat perha elaborat un estudi, que s'ha publicat al Journal of Allergy and Clinical Immunology, que demostra que les vesícules que s'alliberen a l'interior del nas per lluitar contra els virus són menys eficaces quan l'aire és fred. Es tracta de la demostració que la variació estacional pel que fa a les infeccions respiratòries respon aA partir de cèl·lules i teixit nasal recollit de diversos pacients malalts i de voluntaris sans, els investigadors de Harvard han descobert que el coronavirus i el-que provoca el refredat comú- poden ingressar al cos humà amb més facilitat quan les temperatures oscil·len entorn els. A aquesta temperatura, la quantitat de vesícules secretades per les cèl·lules del nasFins ara, es creia que el comportament diferent de les persones en funció del temps era el causant d'aquestes variacions. Quan fa fred, acostumem a socialitzar en espais tancats i protegits de les inclemències meteorològiques, mentre que quan fa calor, gaudim del temps a l'aire lliure, amb les implicacions per a la transmissibilitat dels virus que això té. Si bé, l'explicació pel major nombre de refredats a l'hivern, sinó biològica.

