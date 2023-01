El nucli de la Terra s'ha aturat: dies més curts i canvis en el camp magnètic

El nucli de laha deixat de girar. La capa més profunda i pesada del planeta, feta de ferro a una temperatura extremadament elevada, s'ha frenat i podria haver començat a rotar en sentit contrari. Així ho indica l'estudi dels investigadors, de l'Institut de Geofísica Teòrica i Aplicada de la, a la Xina.Publicat aquest dilluns a la revista Nature Geoscience, l'estudi alerta que aquest fet podria provocar diverses afectacions en les observacions geofísiques de la Terra. En primer terme, que els dies siguin, així com canvis en eldel globus. També podia elevar-se elEl, sòlid, no està unit de manera rígida a la resta de les capes de la Terra. Està d'entre 2.900 i 5.100 quilòmetres sota la superfície terrestre i el recobreix una capa líquida, el, de 1.270 quilòmetres de gruix. Junts, conformen el 82% del volum del planeta. El fet és que el nucli intern està impulsat pel camp magnètic generat en l'extern i ara s'ha frenat.Yang i Song han estudiat aquesta capa a partir de la. Han analitzat les ones sísmiques dels terratrèmols que han travessat el nucli intern de la Terra i han vist que han variat molt lleugerament, el qual indica que s'ha aturat. Amb tot, es calcula que, el nucli intern es frena sense grans efectes sobre la superfície.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor