Els efectes «nefastos» per la salut de passar molta estona assegut, segons un estudi

En moltes ocasions, la feina i els estudis dificulten el manteniment d'un estil de vida actiu i saludable. Passar vuit hores cada dia amb el cul a la cadira de l'oficina o de l'aula corresponent resten marge per a l'activitat física constant. Si bé, cal trobar una estona per trencar amb el sedentarisme i evitar elsque se'n deriven, segons un estudi liderat per ladels Estats Units a la revista Medicine and Science in Sports and Exercise.Els investigadors van demanar a 11 adults de mitjana edat i més grans que estiguessin asseguts vuit hores al seu laboratori cada dia durant cinc dies. Cadascuna d'aquestes jornades, es van provar diverses tècniques. La primera, només podien fer breus pauses per anar al lavabo. La segona, caminaven un minut cada mitja hora, per exemple. El professor associat de Medicina del Comportament de Columbiaexplica al mitjà The Conversation que, si no es disposa del temps o les ganes per realitzar una activitat física constant, fer una passejada breu i sense presses deés suficient.Aquesta estratègia permet baixar laentre quatre i cinc punts en comparació als valors que s'obtindrien si es romangués assegut les vuit hores. També redueix elsi, a més, proporciona beneficis per a la. Millora l'estat d'ànim i proporciona més energia.Moure's és important perquè redueix la probabilitat de desenvoluparcom la diabetis, cardiopaties, demència i diversos tipus de càncer. Un estil de vida sedentari també incrementa el risc de mort prematura. El problema, però, és que realitzar exercici cada dia pot no revertir els efectes d'estar assegut durant vuit hores.

