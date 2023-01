Acomiaden un treballador per trucar-se a ell mateix més de 190 vegades per evitar atendre clients

Acomiadar un treballador encarregat de l'atenció al públic per trucar-se al telèfon de la feina i aparèixer així com ocupat és procedent i proporcionat. Ho ha corroborat el, que ha desestimat el recurs d'un home que ho va fer en més de 190 ocasions en mig any.Mentre treballava en una empresa de suport informàtic s'"autotrucava" per evitar que li entressin trucades i fer saltar les consultes dels clients a un altre company. Entre els mesos de maig i setembre de 2020, ho va fer prop de 200 vegades, aprofitant quearran de la pandèmia de la Covid.Primer, el jutjat ordinari, després, eli, ara, el màxim organisme de la justícia insular han determinat que el treballador va desenvolupar una "" contra l'empresa i han considerat que l'acomiadament és "". L'afectat ha al·legat que "els altres companys també ho fan i mantenen la feina".

