Llum BCN 2023: tot sobre el Festival d'Arts Lumíniques a Barcelona

Les persones no estem tan lluny dels animals. Com el gat que persegueix el làser en la foscor, ens fascinen les llums. Com a protagonistes i com a suport en un espectacle de música o teatre, per exemple. Per això, el festival de les arts lumíniques de Barcelona, el Llum Bcn, triomfa any rere any. Barcelona s'il·lumina encara més durant uns dies.



Dates i lloc on se celebra el Festival d'Arts Lumíniques de 2023

Programa del Llum BCN 2023

Arborialis : la darrera lluminària construïda per Architects of Air, una escultura pneumàtica on la gent s’endinsa per trobar-se amb el poder de la bellesa produïda per la llum i el color. El disseny s’inspira en les formes de la natura. Especialment, en els arbres.

Atmospheric Lighthouse : una visualització en temps real de tot allò invisible que conté l'atmosfera de la ciutat i que convertirà la Torre de les Glòries en un gran panell.

Call Out : en el Disseny Hub (DHUB) de la plaça de les Glòries, Abel Korinsky i Orhan "aib" Kavrakoglu, han creat una gran matriu de llum que segueix el rastre, en temps real, dels satèl·lits que creuen el cel de Barcelona.

Ànima : el dissenyador d'il·luminació Nick Verstand presentarà la seva escultura reactiva.

Abstract : els francesos Colectif Coin reprodueixen una intervenció cinètica minimalista a gran escala al campus del Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra.

Signes : Playmodes intervé i redescobreix un espai-element rehabilitat, la llanterna de l'Auditori de Barcelona.

Glía : una proposta del brasiler Pedro Torres, inspirada en el sistema nerviós humà a partir d'alguns dibuixos de Santiago Ramon i Cajal.

: una proposta del brasiler Pedro Torres, inspirada en el sistema nerviós humà a partir d'alguns dibuixos de Santiago Ramon i Cajal. Liberty and Light: projecte de l'artista britànica d'origen hindú Chila Kumari Singh Burman, que cobrirà Can Framis d'escultures de neó produides localment gràcies al treball cooperatiu de dues entitats d'economia social del Raval: Tot Raval i Impulsem.



Com arribar al festival?

Vídeo de presentació del Festival Llum BCN 2023

Es preveu que ladel festival Llum Bcn comenci el, fins al. Si bé, encara s'ha de confirmar el calendari definitiu. El barri deli elseran els escenaris principals dels espectacles, que es duran a terme a la nit per tal que les llums resplendeixin amb la major intensitat possible.Les propostes més destacades i interessants de l'edició del festival d'enguany són:Els edificis, places i carrers que serviran com a escenari per a reproduir les diverses obres estran, principalment, al barri del Poblenou i al 22@. Si bé, el trajecte fins a arribar-hi variarà en cada cas. Sigui com sigui, la millor opció gairebé sempre serà el. Preferiblement, el metro, per evitar qualsevol incidència en la circulació. També s'hi pot arribar amb elo en

