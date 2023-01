VÍDEO | Amenaça els viatgers amb un ganivet enorme a l'estació de Ferrocarrils de Rubí

Gran tensió aquest dissabte, pels volts de les 19 hores, a l'estació delsde. Un home que brandava unva atemorir els viatgers durant uns minuts, davant l'estupefacció del personal de seguretat i el personal de la companyia, que finalment van aconseguir reduir-lo, com han explicat testimonis dels fets. Segons han confirmat els, l'home va ser detingut perEn un cap de setmana de detencions i actuacions policials, l'Ajuntament i els Mossos han informat d'unper robatoris i furts durant el tercer trimestre de 2022, sense donar més detalls sobre les dades concretes, que es faran públiques després de la pròxima, prevista per al mes de febrer. Segons els cossos policials, el nombre de detencions "s'ha multiplicat per set" respecte a trimestres anteriors.

