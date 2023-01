Quan s'acosten les eleccions, l'es revaloritza. I en aquest cas, amb les municipals a la vista, la renúncia de(PSC) a seguir al govern liderat per Ada Colau ha obert un nou front de declaracions difícils de defensar. El líder socialista ha decidit abandonar la seva acta de regidor i deixar de ser primer tinent d'alcaldia per centrar-se en la seva candidatura als comicis. Això, però,que li va llançar Collboni a Colau fa tan sols vuit mesos, quan la líder de Barcelona en Comú va anunciar que repetiria aspiracions a l'alcaldia. "Jo li vull preguntar", va etzibar, el passat 28 de maig, durant el consell extraordinari d'alcaldesses i alcaldes del PSC.En el mateix discurs va dir: "que tindrà el Partit dels Socialistes de Catalunya en aquest període final de mandat, que ens queda d’un any de mandat, per. Governar fins al final".En el mateix discurs, va dir: "Els que governem el criteri que hem seguit en el nostre partit és governar fins al final. I governar fins al final vol dir. I centrar-nos en les solucions vol dir proecupar-nos d'allò que preocupa la gent i no d'allò que ens preocupa a nosaltres electoralment". Una postura que, si bé es pot defensar apuntant que els socialistes seguiran al govern i es mantindrà el pacte entre partits, evidencia un gir en la postura de Collboni. Preguntat per aquesta qüestió per, el candidat socialista ha reivindicat que la seva decisió garanteix "que funcioni el govern municipal" i ha assegurat que ell sempre ha plantejat que "cada cosa té el seu temps". ", i crec que ara tothom entén que estiguem en període preelectoral", ha afegit.Així, Collboni ha apostat per fer equilibris entre els dos plantejaments. D'una banda, ha recordat que no és el mateix clima l'actual que quan faltava un any exacte per a les eleccions i que això dona per "fonamentat" el pas d'abandonar el consistori. I d'altra banda ha obviat que les seves paraules, el maig passat, feien referència explícita al compromís que els càrrecs de govern socialistes en l'àmbit municipalista es quedessin tot l'any sencer ocupant les seves responsabilitats. "Els que governem el criteri que hem seguit en el nostre partit és governar fins al final. I governar fins al final vol dir. I centrar-nos en les solucions vol dir proecupar-nos d'allò que preocupa la gent i no d'allò que ens preocupa a nosaltres electoralment", va afirmar des del faristol. Així es pot recuperar en el vídeo següent, a partir del moment 3:03:40.Si bé la postura de Collboni vincula la seva decisió, precisament, a alliberar-lo de les responsabilitats del consistori per centrar-se en la campanya, l'oposició no ha dubtat a veure-hi manca de lleialtat institucional i un gir per interessos partidistes. Fins i tot el regidor de Presidència,, dels comuns, ho ha titllat com a. Collboni, al seu torn, ha resposta les crítiques reivindicant que els regidors del PSC es mantindran al govern municipal i que, per tant, així es fa "compatible" que ell treballi les propostes de la seva candidatura amb la ciutadania mentre la ciutat "funciona". Alhora, ha valorat que, especialment en l'àrea econòmica que ell dirigia.

