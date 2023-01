Els Estats Units assenyalen els serveis secrets russos per l'enviament de cartes bomba a Espanya

Elsi diversos països europeus creuen que lava ordenar al, un grup ultradretà, enviar les cartes bomba que van ser remeses al novembre contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez , i altres objectius destacats , segons han explicat fonts nord-americanes citades pel diari The New York Times. L'ha reaccionat ràpidament per negar les acusacions, que ha titllat de "notícies falses" en un "".El Moviment Imperial Rus té dos centres d'entrenament paramilitar ai contactes amb organitzacions ultradretanes de diversos països europeus, inclosa Espanya. A més, està inclòs en el. Diversos membres destacats del grup han estat a l'Estat i les investigacions han permès revelar la seva relació amb organitzacions d'ultradreta espanyoles, segons les fonts del Times.En concret l'ordre procediria del, amb l'objectiu de demostrar la seva capacitat per perpetrar aquest tipus d'accions a països europeus i, a més, posar a prova la capacitat d'aquests grups satèl·lit davant d'una possible escalada del conflicte. Fins ara, no hi ha indicis que Moscou estigui preparant una campanya d'atacs i sabotatge a capitals europees en represàlia pel seu suport a Ucraïna, però això podria canviar si Rússia no aconsegueix els seus objectius, destaca el diari.", ha afirmat, qui va ser coordinador d'antiterrorisme del Departament d'Estat durant el mandat de, quan el Moviment Imperial Rus va ser inclòs al llistat de grups terroristes. "Rússia està enviant un senyal perper atacar al pati del darrere d'Occident", ha afegit.Elés considerada una de les agències d'intel·ligència russes més agressives i hauria participat en accions com l'intent d'interferir a les eleccions nord-americanes del 2016 o l'enderrocament d'un avió malasi sobre Ucraïna el 2014, segons fonts dels Estats Units. Una de les seves unitats, la, seria l'encarregada de desestabilitzar diversos països europeus amb intents de cop d'estat i assassinats, segons fonts nord-americanes i europees. Aquesta unitat compte entre les seves files amb veterans de guerra i el seu funcionament és tan secret que la seva existència és desconeguda, fins i tot, per a gran part del grup.En el cas de les cartes bomba enviades a l'Estat espanyol, els responsables pertanyerien alamb seu a l'est de, on també té la base la Unitat 29155, segons Washington. Els Estats Units han estat informats que la investigació espanyola ja ha identificat diversos sospitosos implicats en aquests atacs. En aquesta investigació, col·laboren els, segons les fonts del Times.

