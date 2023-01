Barcelona es prepara per a la neu: aquest és el dispositiu a les rondes

ja es prepara per a la possible arribada de la. L’ha activat el dispositiu de serveis viaris hivernals a les rondes de la capital catalana davant les previsions meteorològiques que anuncien la possibilitat de neu aquest dimarts a la metròpolis de Barcelona, especialment entre mig matí i mitja tarda.Aquest protocol d’actuació consisteix en dos vehicles –un de pesant i un de lleuger– que tenen unaacoblada i unque s’activen automàticament en dues circumstàncies: quan comença a nevar o bé quan la temperatura baixa dels 3 °C i la humitat és molt elevada. Es tracta del primer dispositiu de serveis viaris hivernals que s’engega aquest 2023. L’última vegada que l’AMB va activar aquest dispositiu va ser la passada primavera, el 4 d’abril del 2022.I és que la neu amenaça pràcticament tot Catalunya. Després d'un cap de setmana congelat, el fred es quedarà durant bona part de la setmana i farà disminuir la cota de neu entre els 200 i els 400 metres. Per això, el(Meteocat) ha activat l'avís de perill per neu aquest dimarts, que començarà a les comarques de la demarcació dei de l'àrea de Barcelona, on es mantindrà durant bona part del dia. De cara al vespre, però, es desplaçarà ali a les

