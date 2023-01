El preu de ser celíac: 1.000 euros més al cistell bàsic de la compra

L'Estat, a la cua d'Europa en ajudes

L'únic tractament de les persones celíaques -col·lectiu que pateix una malaltia del sistema digestiu- és seguir una dieta sense gluten estricta durant tota la vida. Per això, moltes vegadesi estan obligades a comprar productes específics. Tenint en compte el context econòmic actual -amb una inflació que tot i que es modera, continua sent elevada sobretot pel que fa als aliments-, des dede Catalunya han alertat que el col·lectiu, especialment el que està en una situació econòmica més vulnerable, ha vist incrementat en unsUn problema afegit és que el pacient celíac, una vegada ha estat diagnosticat, no rep, malgrat el cost que representa comprar aliments lliures de gluten per a les famílies. Des de l'Associació, han fet moltes vegades pressió a Salut perquè reverteixi aquesta decisió, però sense èxit. Això que cada cop hi ha més diagnòstics de persones amb la patologia. ". Es tracta d'una dieta lliure de gluten per a tota la vida el que, sens dubte, constitueix un greuge econòmic per al col·lectiu celíac", s'ha lamentat, president de l'Associació. I afegeix: "Concretament, cal destacar la situació de les famílies més vulnerables amb celíacs. Elles tenen autèntiques dificultats per seguir una dieta adequada sense gluten per l'elevat preu dels aliments, la qual cosa posa en risc la seva salut".Espanya només ofereix ajudes públiques sistemàtiques per als, que reben una prestació mensual per comprar productes sense gluten. La majoria de comunitats autònomes no tenen una ajuda directa regulada per a les persones amb celiaquia i, és per aquest motiu que les ajudes només estan disponibles en algunes províncies o municipis de determinades comunitats. De fet, només hi ha 10 iniciatives a tot el territori nacional orientades a ajudar el col·lectiu, de les quals únicament set són de caràcter econòmic, la resta són programes d'assistència alimentària.En canvi, a Europa, molts països disposen d'ajudes econòmiques o alimentàries dirigides als celíacs. Països com Portugal, Itàlia, França, Anglaterra, Luxemburg, Grècia, Bèlgica, Noruega, Holanda, Irlanda, Xipre, Bulgària, Suècia, Turquia, Malta, Finlàndia, Gal·les, Escòcia, Irlanda del Nord i Rússia,amb el que això comporta.En aquest context, l'Associació Celíacs de Catalunya ha llançat la campanya Els silencis administratius, per denunciar la falta d'acció per part de l'administració. Han denunciat que no s'ha executat cap de lesLa campanya culminarà amb una asseguda popular reivindicativa en el marc del Mediterranean Gluten Free Fòrum (MGFF). La cita persegueix situar Barcelona en un punt de trobada europeu de totes aquelles persones que pateixen celiaquia o que tenen sensibilitat al gluten. La MGFF comptarà amb més de, que giraran al voltant de les últimes novetats del sector.

