Front comú de les periodistes contra el ciberassetjament: «Fem xarxa perquè cap companya quedi sola»

Punt lila, tallers i actualització de protocols

Intimidacions, assetjament sexual, comentaris masclistes i bretxa salarial són situacions a les quals han de fer front les dones dia a dia en l'àmbit laboral pel simple fet de ser dones. Aquesta realitat és també present en el dia a dia de les, que a banda de ser víctimes d'aquests atacs, també han de fer front a una de les formes de violència que més ha crescut contra els darrers anys: el. Així ho demostren estudis com el de la Unesco, que estableixen que elho han patit quan les informacions publicades en el seu exercici professional han resultat incòmodes per qui té poder. Però més enllà dels estudis, a casa nostra les víctimes periodistes tenen nom i cognom i s'hani fer front comú contra una realitat que, en cap cas, volen que es normalitzi.D'aquesta manera, aquest dilluns al, un centenar d'assistents han escoltat de primera mà aquesta forma de violència, que amb la, s'ha amplificat per la sensació d'que la distància i l'anonimat de les. Ha estat en un acte convocat pel Col·lectiu Ciutadella i conduït per, periodista que en la seva etapa a Nació va destapar l'episodi intimidatori del diputat de Junts Francesc de Dalmases a la subdirectora del FAQS , i que després va publicar a El Periódico la veu de cinc nous testimonis que ampliaven les conductes inadequades del dirigent de Junts. La publicació de la informació va comportar unacap a González, emmarcada precisament en aquestes conductes de ciberassetjament cada dia més creixents a casa nostra.I que són creixents, ho han evidenciat altres testimonis de la primera línia periodística de Catalunya. És el cas de, exconductora del FAQS de TV3, que cada dissabte, després de l'emissió del programa, era víctima de linxaments a través de les xarxes socials, uns assetjaments que eren permesos, en part, per un silenci còmplice: "En privat, tothom em donava el condol; en públic només silenci". També, periodista especialitzada en l'àmbit esportiu, ha estat en la diana de crítiques per exercir en un àmbit on els homes sempre han ostentat la veu cantant i on es perceben com "elements estranys". Situacions similars han exposat l'expresentadora del Matí de Catalunya Ràdio,, que s'ha referit a ser una "okupa del poder" com a motiu de ser perseguida pels assetjadors. Finalment, la presentadora actual d'Els Matins de TV3,, ha apuntat al fet que el ciberassetjament pot ser "letal" per a la professió periodística i la protecció de la llibertat de premsa, i ha reivindicat que és una qüestió de "drets fonamentals".Els seus testimonis han estat acompanyats, al mateix temps, de dades que han posat damunt la taula professionals com, de la junta del Col·legi de Periodistes;, vicepresidenta del Grup de Periodistes Ramon Barnils;, presidenta de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya;, membre del Sindicat de Periodistes; i, advocada penalista, experta en violències masclistes digitals. En les seves intervencions han aprofitat, així mateix, per fer anuncis de noves iniciatives promogudes per les seves entitats. Un d'aquests és la posada en marxa per part del Col·legi d'unper atendre periodistes. Des del Grup Barnils, han explicat que faran un taller per dones pateixen assetjament en línia, i també la poada en marxa d'. Per últim, des del Sindicat de Periodistes han remarcat la necessitat d'd'assetjament dins les empreses, que han quedat desfasats a hores d'ara davant l'emergència de les violències digitals.Totes aquestes periodistes, que han posat veu als centenars de dones que pateixen aquesta realitat, també han subscrit unllegit durant l'acte per Mònica Hernández, Núria Orriols, Elena Garcia, Gemma Garcia i Carme Rocamora. En el text, signat inicialment per vuit associacions del sector, es remarca com les dones, pel fet de publicar i denunciar situacions injustes, abusos de poder, desigualtat, vulneracions dels drets humans, condicions de privilegi o conductes delictives, han estat víctimes del ciberassetjament, o simplement també pel fet d'haverque el "masclisme" imperant els nega perquè considera que no els correspon arribar-hi.En el text, més enllà de la necessitat que remarca d'interpel·lar els assetjadors, demanen que tots els implicats facin seu el deure de contribuir a aturar aquesta forma específica de violència:, han de denunciar, assenyalar i combatre aquesta violència en lloc d'actuar com a. Aquest, és un pas imprescindible perquè les víctimes se sentin acompanyades i amb prou coratge per posar límits, i perquè cap forma d'aquests assetjaments impedeixi que les dones continuïn desenvolupant la seva feina."Només des delimplicats i d'una actuació conjunta es podràen condicions d'igualtat", criden en l'escrit les dones periodistes, que remarquen com aquest és un atac col·lectiu, lluny d'individualismes, que mereix una resposta col·lectiva, fent "xarxa" perquè cap companya es quedi sola. "Ni callarem ni permetrem que se'ns faci callar. Contra l'assetjament a les xarxes, més periodisme", afegeix un manifest que ha rebut la complicitat i que ha encès les consciències de tots els assistents a l'Auditori del Parlament, que han pres consciència de la gravetat dels fets.L'acte s'ha celebrat sense que els partits polítics hagin estat protagonistes. Però sí que ha donat la benvinguda, com és habitual, la vicepresidenta primera en funcions de presidenta,que prèviament ha rebut les periodistes en una audiència i els ha agraït la iniciativa per visibilitzar qüestions com aquesta. També han assistit la vicepresidenta segona,(PSC), dirigents d'ERC com, dels comuns com David Cid i Susanna Segovia, i de la CUP com Eulàlia Reguant i Dolors Sabater. Per part de Junts, no hi ha assistit ni la presidenta suspesa, Laura Borràs, ni la secretària de la mesa, Aurora Madaula. En canvi, hi havia els diputats, i també l'advocada Magda Oranich -encarregada de redactar l'informe intern del partit sobre el cas Dalmases- i que s'ha assegut al costat de l'ex-secretari general del partit, Jordi Sánchez.

Manifest contra el ciberassetjament a les dones periodistes by Naciodigital on Scribd

