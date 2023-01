Dani Alves és traslladat de presó i aïllat d'altres interns

ésnomés tres dies després d'entrar-hi. El Departament deha ordenat el canvi de centre penitenciari per al futbolista: de Brians 1, la presó més gran de Catalunya on esperava amb altres presos preventius per ser jutjat, a, on aconsegueix una cel·la individual.Així, a la nova presó Alves tindrài evitarà haver de compartir espais comuns amb els altres presos. La decisió s’ha pres des de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia, que assegura que no es fa res diferent del que es fa amb qualsevol altre intern, però sí que l'D'aquesta manera, Justícia volsi algun altre pres el fotografia d'amagat. Es tracta d'un moviment que anteriorment ja s'ha aplicat amb altres interns.La decisió del Govern arriba el mateix dia que el futbolista ha, després que les seves paraules de divendres incloguessin contradiccions. L'exblaugrana ha ofert relats diferents cada vegada que ha comparegut, tot i que les càmeres de seguretat de la discoteca avalen l'explicació dels fets de la presumpta víctima.

