Troben mort el sospitós del tiroteig en la celebració de l'Any Nou Xinès a Califòrnia

L'atac, al detall

La policia de Monterey Park (Califòrnia) ha trobat aquest dilluns eldel tiroteig massiu d'aquest cap de setmana durant la celebració deHuu Ca Tran. L'home, de 72 anys i també d'origen asiàtic, ha estat localitzat dins d'una furgoneta prop del lloc dels fets amb ferides dees creu que, autoinfligides. Ha informat dels fets en una roda de premsa el portaveu de l'oficina del Comtat del Xèrif de Los Angeles,A la furgoneta, la policia ha detectat almenys dos forats de bala a la finestra del conductor, que s'havia desplomat sobre el volant. "La investigació continua:", ha indicat Lluna. Dins del vehicle, han trobat una pistola i plaques robades, proves que vinculen el sospitós amb els llocs en els quals hauria atacat, ja que, després de disparar en la celebració de l'Any Nou, va entrar en una sala de ball.Almenysfruit de l'atac a la localitat estatunidenca, segons ha confirmat l'oficina del xèrif de la zona. Diversos testimonis han explicat al diari Los Angeles Times que el tiroteig s'ha produït al voltant de les 22:00 de la nit del dissabte (les 7:30 d'aquest matí a l'Estat) en una zona on hores abans milers de persones havien celebrat l'entrada de l'any del conill. A més a més, també hi ha, que han estat traslladades a centres sanitaris amb diferents pronòstics, d'estable a crític.El presumpte responsable dels fets,Huu Ca Tran, anava armat amb una metralladora i, cada cop que esgotava el carregador, el substituïa per un altre, segons la informació que també han proporcionat els testimonis.i, per això, va costar tant de localitzar-lo, tal com ha informat en una roda de premsa recollida per KCAL News el portaveu de l'oficina del comtat del xèrif de Los Angeles, el sergentMonterey Park té una població d'aproximadamenti consta d'una gran comunitat asiàtica.

