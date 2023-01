13:06 Trias, sobre la marxa de Collboni: "És la constatació d'un fracàs espectacular d'aquest govern"



El candidat de Junts per a les pròximes eleccions municipals a Barcelona, Xavier Trias, ha considerat que la marxa del fins ara tinent d'alcalde, Jaume Collboni, de l'Ajuntament és "la constatació d'un fracàs espectacular d'aquest govern". Trias també ha criticat que els socialistes, partit del qual forma part continuïn al consistori tot i la seva marxa. "Si ha de marxar per guanyar unes eleccions, no ho entenc", ha considerat en una atenció als mitjans. "Quan tens una línia d'actuació, no pots fer això de despenjar-te. Hem de ser seriosos. Ho hauria d'haver fet fa temps", ha afegit. Per a l'alcaldable de Junts, la decisió del fins ara número dos de l'Ajuntament de Barcelona "posa en una situació difícil" l'alcaldessa Ada Colau".

12:39 Collboni diu que la seva renúncia compatibilitza 'el funcionament ordinari' de Barcelona amb presentar el projecte socialista a la ciutadania



El cap de files dels socialistes a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha defensat que la seva renúncia a seguir a l'executiu de la capital catalana permet que es mantingui el dia a dia habitual del consistori -amb un pacte de govern entre comuns i socialistes- perquè els regidors del PSC "compliran la paraula" de seguir a la coalició. En aquest sentit, Collboni ha reivindicat que la seva decisió fa compatible mantenir "el funcionament ordinari del govern municipal peruqè la ciutat funcioni" i que, alhora, ell pugui centrar els seus esforços a explicar el projecte socialista a la ciutadania. "Les grans decisions del mandat ja s'han pres", ha apuntat, especialment en relació a l'àrea econòmica que ell dirigia fins ara.



12:27 Collboni diu que ha trucat Colau, però que en no obtenir resposta ha comunicat la renúncia per Whatsapp



El líder dels socialistes a Barcelona, Jaume Collboni, ha comunicat la seva renúncia a seguir al govern municipal a la seva sòcia de govern, Ada Colau, amb un missatge de Whatsapp a tres quarts de vuit del matí. Abans, però, ha intentat parlar-hi per telèfon, ha assegurat el representant socialista. Així ho ha explicat en roda de premsa, on ha puntualitzat que ha fet "una trucada aquest matí" i que no ha obtingut resposta. En aquest sentit, "com quan passa quan no aconsegueixes parlar per telèfon", ha normalitzat haver comunicat la seva decisió a Colau a través de l'app de missatgeria. Igualment, ha deixat veure que no ha tingut encara una conversa amb l'alcaldessa de Barcelona: "Espero poder-hi tenir una conversa les pròximes hores".



11:46 Els comuns veuen 'irresponsable' el moviment de Collboni: 'Els nervis de les enquestes els fan prendre males decisions'



Els comuns veuen "irresponsable" la sortida de Jaume Collboni de l'Ajuntament de Barcelona per dedicar-se exclusivament a la campanya per les eleccions municipals. "Els nervis de les enquestes els fan prendre males decisions", ha dit aquest dilluns el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, poc després que s'hagi fet pública la decisió del candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona. Així, els comuns de l'alcaldessa Ada Colau qüestionen que l'encara primer tinent d'alcalde Jaume Collboni deixi el consistori barceloní a quatre mesos pels comicis locals.

11:34 La CUP Barcelona considera una 'escenificació programada' la sortida de Collboni del govern municipal



La CUP de Barcelona també s'ha referit a la sortida de Jaume Collboni del govern municipal: "És una escenificació programada i acordada dels qui juguen com a trilers amb els períodes electorals i les responsabilitats institucionals. Aquesta no és la ciutat que volem!", ha afirmat la formació en un tuit.

11:28 Ciutadans considera una 'pantomima' la decisió de Collboni d'abandonar l'Ajuntament



La regidora de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona, Júlia Barea, ha considerat una "pantomima" que el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni (PSC), abandoni el govern municipal per centrar-se en les eleccions. "És una pantomima, l'única cosa que pretén és desmarcar-se de la nefasta gestió que pateix Barcelona i que també és la seva responsabilitat", ha dit en un tuit.

11:03 El PP creu que amb la marxa de Collboni de l'Ajuntament 'reconeix que la situació de Barcelona és desastrosa'



El PP creu que amb la marxa de Jaume Collboni de l'Ajuntament de Barcelona, el líder socialista "reconeix que la situació de Barcelona és desastrosa". Així ho ha verbalitzat el candidat popular a l'alcaldia de la capital catalana, Daniel Sirera, que ha considerat que la decisió de Collboni és "sorprenent": "Haurà d'explicar el perquè abandona una gestió amb el seu segell", ha exigit Sirera.

10:49 Jaume Collboni deixa l'Ajuntament de Barcelona per WhatsApp



Jaume Collboni ha comunicat a Ada Colau la seva decisió de deixar el govern municipal de Barcelona amb un whatsapp a l'alcaldessa a tres quarts de vuit del matí.

10:38 Els comuns, sobre Collboni: 'Els nervis no ajuden mai a prendre bones decisions'



Els comuns es pronuncien sobre la decisió de Jaume Collboni d'abandonar l'Ajuntament de Barcelona. David Cid, portaveu de la formació al Parlament, s'ha referit a la notícia assegurant que "els nervis no ajuden mai a prendre bones decisions".

Els nervis no ajuden mai a prendre bones decisions. — David Cid (@Ciddavid) January 23, 2023

10:23 Maragall creu que Collboni vol 'treure's de sobre les responsabilitats compartides amb Colau'



Ernest Maragall, als micròfons de Ser Catalunya, ha criticat la sortida de Jaume Collboni del govern municipal de Barcelona per interessos electorals. "És una manera desesperada de treure's de sobre les responsabilitats que han compartit aquests quatre anys amb Colau. És una necessitat d'afirmar la seva distància", ha raonat el candidat d'ERC.

10:20 Salvador Illa avala la decisió de Jaume Collboni: 'El conec, és un home que pensa les coses'



Salvador Illa ha avalat la decisió de Jaume Collboni, alcaldable socialista de Barcelona. "És una decisió que ha pres ell", ha apuntat el cap de l'oposició al Parlament en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio. "El conec molt bé, és un home que pensa les coses. És una decisió molt rellevant", ha afegit sobre el pas de Collboni. El dirigent socialista ha argumentat que les expectatives electorals del PSC són bones: "A Barcelona i arreu de Catalunya tenim una perspectiva de fer un bon resultat i de governar".