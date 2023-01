ERC acusa Illa de supeditar els pressupostos a una «carretera»

Sense novetats en la negociació dels pressupostos per part d'ERC. Les converses entre el Govern i el PSC continuen encallades, principalment, per la falta d'una entesa pel que fa a la petició dels de Salvador Illa d'impulsar el. Els d'Oriol Junqueras ja comencen a exhibir l'esgotament després de mesos de negociacions, que no han servit a hores d'ara per aconseguir el suport ni del PSC ni de Junts per poder tirar endavant els comptes. Així ho ha manifestat la portaveu dels republicans,, que ha acusat els socialistes de refugiar-se en les excuses per no arribar a un acord. "Ens agradaria posar tots aquests recursos al servei de la ciutadania, i no tenir-los supeditats a expenses que es pugui fer una carretera d'una manera o una altra", ha declarat en roda de premsa.El Quart Cinturó és la principal divergència, però la negociació ha derivat més en una batalla de relat polític que de qüestions tècniques. Tot plegat, implosionarà encara més aquesta setmana, que hi ha ple al Parlament i on s'espera que es continuïn certificant les diferències. Sigui com sigui, en l'àmbit de la Ronda del Vallès -com es coneix també al Quart Cinturó- la situació és que el dilluns de la setmana passada el Govern va fer arribar als socialistes una proposta per desllorigar-ho, però no ha rebut el vistiplau dels socialistes. En aquest sentit, Vilalta ha insistit que els de Salvador Illa estan "dilatant per dilatar" la negociació, i ha demanat que aquesta "autopista", en les seves paraules, deixi de ser laque fan servir els socialistes a canvi de donar el seu suport als comptes.Illa i Aragonès s'havien fixat -en una trobada entre ambdós el dissabte 14- com a data límit aquestper arribar a un acord, però l'horitzó fitxat no s'ha pogut complir. Mentre que el Govern continua exercint pressió sobre els socialistes per arribar a una entesa, des del PSC insisteixen a certificar la distància que la separa d'un acord. Dissabte, al consell nacional dels socialistes, el primer secretari del partit va tornar a carregar contra el president de la Generalitat i el seu executiu: "Sobta l'actitud intransigent dels que presideixen el Govern més dèbil de l'autonomia de Catalunya", va afirmar, i va instar Aragonès a acordar els pressupostos amb Junts si no "accepta" totes les condicions del PSC.La dilació en la negociació per explorar una entesa pels pressupostos ja està posant en serioses dificultats que els comptes entrin en vigor en el marc del primer trimestre de l'any , el límit oficiós que s'havien posat a ERC un cop constatat que s'arrencaria el 2023 sense els pressupostos vigents. El desllorigador amb el PSC, però, no acaba de concretar-se. I aquesta setmana hi ha ple al Parlament, on pot escenificar-se, de nou, la. També aquesta setmana l'executiu d'Aragonès es reunirà de nou amb, amb qui les converses estan menys avançades que amb el PSC, però encara en marxa. En aquest sentit, Vilalta també s'ha dirigit als de Laura Borràs i Jordi Turull, que els ha acusat d'estar instal·lats en les excuses: "Per responsabilitat, demanem a PSC i Junts que deixin de defensar excuses i es posin al servei del país".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor