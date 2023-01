Detingut a Sitges un dels pederastes més perillosos de l'últim lustre

Estratègia d'arrest

🚩Detenido en #Barcelona un peligroso pederasta que agredió sexualmente a niños de su entorno más cercano



El arrestado grababa las agresiones ocultando su rostro y las subía a foros de la Dark Web



Hay 6 víctimas identificadas con edades comprendidas entre los 3 y los 10 años pic.twitter.com/lmPveK6QIA — Policía Nacional (@policia) January 23, 2023

Sis víctimes identificades

No s'havia vist res igual des de la detenció el 2018 del conegut com el dimoni de Colmenar d'Orella (Madrid), un perillós criminal que retransmetia les seves violacions en streaming. Cinc anys després, la policia espanyola haa Sant Pere de Ribes (Sitges) un delsmés buscats de l'últim lustre. L'home, de 41 anys, vaque formaven part del seu entorn més proper, ja que ell havia estat monitor d'equips de futbol. L'arrestat, ara en, gravava les agressions ocultant el seu rostre i les penjava a internet, a diferents canals de la web fosca utilitzats per pedòfils d'arreu del món.Segons ha informat la policia en un comunicat, laencara està oberta, per la qual cosa no es descarta que apareguin més víctimes. També s'ha provat que l'autor. Els menors fins ara identificats eren fills d'amics o menors amb qui havia conviscut, tots nens.La, concretament de la policia de Queensland (Austràlia) i la Interpol, ha estat decisiva en el desenvolupament de la recerca, en la qual també ha col·laborat la Policia Local de Sant Pere de Ribes. El detingut feia servir fortes mesures de seguretat, era escrupolós i molt minuciós. Per això, els agents han hagut de recórrer ai intel·ligència policial per poder identificar el presumpte autor dels fets.La investigació es va iniciar quan agents especialitzats de la policia espanyola van analitzar imatges d'agressions sexuals a menors que havien estat detectades en diferents fòrums de la web fosca i que semblaven gravades a l'Estat. Concretament, es tractava de diversos vídeos i fotografies. Arran de l'anàlisi dels comportaments i els escenaris dels arxius, es va acreditar que les imatges havien estat gravades a Espanya per una persona de parla espanyola amb. Gràcies a una de les imatges en què apareixia parcialment l'exterior a través d'una finestra, es va poder determinar el punt geogràfic exacte on havia estat presa així com l'apartament des d'on s'havia realitzat, aD'altra banda, els agents van examinar minuciosament com s'expressava l'investigat així com trets parcials d'una de les fotografies i es va confirmar que es tractava del sospitós, que a més a més, motiu pel qual es va precipitar l'actuació del cos de seguretat. El registre va acreditar que un dels llocs de la comissió dels fets era aquell mateix habitatge, així com un altre domicili en un poble proper en el qual va residir en el passat.Els agents van localitzar noves imatges -en totes ells apareixien nens- i van aconseguir individualitzar-los. Fins al moment, s'ha pogut identificar sis víctimes; dues de tres i set anys quan van ser agredides; una tercera, d'edat similar, que va patir; unes altres dues, d'entre vuit i 10 anys, que van ser; i una última identificada com a víctima d'agressió sexual, si bé no s'han localitzat filmacions fins ara. La policia també va trobar abundants rastres d'haver accedit a la web fosca, inclosos enllaços a fòrums secrets i moltapoc coneguda descarregada d'aquests llocs. S'han intervingut quatre discs durs, tres targetes de memòria, un mòbil i una càmera d'acció.

