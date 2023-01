El pla de Feijóo per diluir Vox: aposta per la llista més votada i més codi penal

El retorn a la llista més votada

La setmana passada no va ser la millor per al PP des queva arribar a Génova. La formació ha sortit políticament afeblida de la darrera polèmica entorn elaprovat per lai impulsat per, que governa en coalició amb els populars. La ràpida reacció del govern espanyol, que va enviar un requeriment a l'executiu autonòmic i va esgrimir la possibilitat d'aplicar el 155 com a últim recurs , va superar completament el PP. Finalment, el govern castellanolleonès va recular. Aquest dilluns, Feijóo ha presentat a Cadis el seu, que inclou desenterrar la proposta que governi la. El pla presenta 60 mesures, entre les quals n'hi ha de ben explícites a la situació a Catalunya, al propugnar, eliminar lai tipificant el delicte de convocar un. De fet, la "màxima protecció a la integritat territorial de l'Estat" és el primer apartat.L'episodi de Castella i Lleó ha recordat lade l'escenari en què es mou el principal partit de la dreta espanyola, presoner d'una estratègia de confrontació que el mateix PP ha contribuït a refermar des de l'inici de la legislatura i que per força ha radicalitzat les seves bases, com recordava l'analista Eduardo Bayón aquest mateix dilluns. Per això, Feijóo combina contínuament gestos suposadament moderats amb propostes i missatges durs. Així està el panorama de la dreta després de la crisi a Castella i Lleó i de la manifestació ultra de diumenge convocada contraFeijóo ha recuperat la proposta del PP de dur a la llei que alsgoverni la llista més votada. El fet que la proposta només es contempli en l'àmbit més favorable al PP i es descarti de cara a unes generals on podria ser que Feijóo no arribés primer, ja indica el tacticisme de la jugada. La iniciativa pretén deslegitimar possiblesque deixin el PP a l'oposició. Però el cert és que aquest cop, la proposta també està pensada de cara a Vox, al treure-li a la formació d'extrema dreta poder decisori per deixar -o no- governar alcaldables del PP. El Pla de Qualitat Institucional de Feijóo proposa una reforma de la llei electoral i l'adscripció d'un plus d'escons a la llista més votada al Congrés.El pla també inclou més control en l'ús dels recursos públics, com en el cas dels, que estarien prohibits per assistir a actes de partit i que el PSOE ha criticat amb anterioritat per "demagògic". També planteja que elde l'Estat ho sigui durant cinc anys perquè no pugui ser cessat per l'executiu, i la proposta coneguda de reforma en el. També estableix que passin cinc anys perquè un excàrrec públic pugui ser membre del Tribunal Constitucional (TC) i limitar l'ús dels reials decrets per legislar..

El partit de Santiago Abascal va protagonitzar la concentració de milers de persones convocada per un seguit d'entitats conservadores i ultres i a la qual es van adherir també el PP i Ciutadans. El to de la concentració a Cibeles, amb crits de "Democràcia sí, dictadura no", i els missatges apocalíptics contra la "deriva" d'Espanya i l'"autòcrata" Sánchez van dibuixar un escenari extremista. De fet, el líder de Vox va ser l'únic màxim dirigent d'una força parlamentària en assistir-hi. Feijóo no hi va ser, tot i que va enviar un dels seus homes de confiança, el responsable d'organització Miguel Tellado. Inés Arrimadas tampoc hi va participar. La manifestació, però, va donar ales a les veus més ultres de la dreta mentre Génova tornava a jugar amb l'ambigüitat.

Segona moció de censura?

Mañueco intenta desviar l'atenció

Ayuso es torna a desmarcar de la cúpula

La direcció de Vox ha de decidir finalment si presenta laque porta temps anunciant. Ja en va presentar una en l'inici de la legislatura i el partit ultra es va quedar sol. El PP deva votar-hi en contra, amb un discurs de Casado que va sorprendre per la seva duresa contra Abascal. Poc després, el líder del PP tornava a endurir el missatge, dins d'una línia seguida en què les guerres ideològiques són la columna vertebral del discurs . Quina actitud adoptarà ara Feijóo en cas de segona moció?El PP intenta fer oblidar, com més aviat millor, la controvèrsia pel protocol antiavortista. De moment, el president de Castella i Lleó,, ha deixat clar que no cessarà el seu vicepresident i líder territorial voxista,, mentre insistia en què la norma aprovada només pretenia promoure la natalitat i no obligava a res ni a ningú. A Génova noten el desgast per l'episodi.A Génova no poden descansar tampoc amb la presidenta madrilenya,. Aquest dilluns, la líder conservadora a Madrid ha declarat que no veu malament que pugui votar una llista que no sigui la més votada si suma prou suports. Ayuso ha suggerit la possibilitat que s'introduís una. Amb aquest desmarcatge, la dirigent madrilenya torna a assenyalar un camí al marge de Génova. Feijóo té al davant un any complicat.

