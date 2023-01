Patronals i sindicats collen el Govern i el PSC per pactar ja els pressupostos

Junts critica que ERC "truqui a la porta del PSOE"

El president de la Generalitat,, ha tornat a convocar aquest dilluns al matí elen un intent d'incrementar la pressió al PSC en ple bloqueig de les negociacions pels pressupostos de la Generalitat . I s'ha trobat, en certa manera, que la pressió també ha anat dirigida cap a ell. En aquest sentit,han collat l'executiu i els socialistes -també Junts, de manera tangencial- perquè es posin d'acord de manera immediata per desbloquejar els comptes per al 2023, bloquejats en els últims dies i que per ara no troben el desllorigador necessari entre les parts.El primer en comparèixer després de la trobada, que ha durat una hora, ha estat, president de Foment del Treball. "Les negociacions estan aturades per les infraestructures que ha posat sobre la taula el PSC", ha assenyalat el dirigent patronal, que ha defensat que seria una "irresponsabilitat" prorrogar els comptes. En aquest sentit, ha demanat tant al Govern com als grups -inclòs Junts- que siguin "responsables" a l'hora d'arribar a un acord. Foment s'ha, en tot cas, de les tres demandes principals del PSC -Quart Cinturó, aeroport del Prat i Hard Rock- pels comptes., president de Pimec, ha assenyalat que els pressupostos es troben "com el país", és a dir, a "zero graus". "Exigim al Govern i a l'oposició que hi hagi comptes", ha remarcat Cañete, que ha revelat que aquesta tarda es reunirà amb Illa. "Estem predisposats a ajudar perquè hi hagi diàleg i consens. Si realment la dificultat està concentrada en una infraestructura com la B-40, sabem quina és la proposta del Govern i la moció que es presenta aquest dijous al Parlament. No estan lluny per intentar trobar una solució", ha apuntat el dirigent patronal, que ha "exigit" nous comptes.Pel que fa a la UGT, el seu secretari general a Catalunya,, ha assenyalat que en el moment econòmic i social que viu el país cal donar un missatge de "diàleg i progrés". "Aquest pressupost és important per l'estat del benestar i per l'increment de l'IRSC. Es pot fer amb una pròrroga? Sí, però és més complicat. Cal estabilitat amb els comptes. I un missatge a totes les parts: anem tard, però. No se'ns ha de fer escollir entre infraestructures i drets socials. Cal progrés per anar endavant", ha apuntat Ros.Les encarregades de comparèixer per part del Govern han estat la consellera de la Presidència,, i la titular d'Economia,. "La situació està en un punt complex, però no podem deixar perdre milers de milions d'euros. Per estabilitat i solvència, necessitem els comptes el més aviat possible", ha remarcat Vilagrà. En el cas de Junts, s'han acordat -ha xifrat- 54 mesures per valor de 2.600 milions d'euros, i aquesta setmana hi tornarà a haver reunions amb els de. Però si amb algú s'ha avançat és amb el PSC, amb qui Vilagrà ja ha dit que s'han acordatper valor deen clau estrictament pressupostària. Fora dels comptes, s'ha parlat de Hard Rock, de la Ronda Nord, del Prat, del conveni de traspàs de Rodalies i també en les zones ZEPA. El bloqueig és amb el Quart Cinturó, i ERC presentarà esmenes a una proposta del PSC que es vota dijous al Parlament en aquest sentit., ha assenyalat la consellera Mas, que ha indicat que en funció dels escenaris es prioritzarà que els recursos arribin a la ciutadania. "Operar en pròrroga té les seves dificultats. Havent arribat al punt on som, amb els temes pressupostaris tancats i només qüestions de fons obertes, no entendríem que això no es pogués desbloquejar", ha apuntat la titular d'Economia, que ha apostat per "maximitzar" l'impacte positiu per la ciutadania dels números dels comptes. "L'acord és possible i és qüestió de", ha remarcat Vilagrà posteriorment.Preguntada sobre la possibilitat d'un avançament electoral en cas que els pressupostos decaiguin i la pròrroga es compliqui en termes parlamentaris -ERC disposa només de 33 escons de 135 a la cambra catalana-, la consellera de la Presidència ha ressaltat que això no està sobre la taula. "La prioritat és intensificar les negociacions", ha resumit. Mas ha apuntat que existeix unen l'oposició a l'hora de plantejar aspectes que no tenen a veure estrictament amb les finances de la Generalitat.En paral·lel a la convocatòria del Consell de Diàleg Social, Junts ha criticat que ERC "truqui a la porta del PSOE" per aprovar els pressupostos de la Generalitat: ". Sembla que prefereixin [ERC] l'estabilitat amb el PSOE, encara que els enganyin i humiliïn, a vertebrar una majoria independentista", ha lamentat el portaveu de Junts,. La formació mantindrà una nova reunió amb el Govern pels comptes. Rius ha reclamat al president Aragonès "" de negociació i "" amb sindicats i patronal.Des de Junts reiteren que no s'aixecaran de la taula. Els exsocis de govern dels republicans volen uns comptes que "", que "" -sigui amb la deflactació de l'IRPF o amb canvis en l'impost de successions-, mesures per "ajudar a pagar la factura energètica a les empreses", així com suport al Quart Cinturó, l'ampliació de l'aeroport del Prat i al Hard Rock. Tres grans projectes que també reclama el PSC i que són un escull en les converses.Aquest diumenge va vèncer el termini que es van donar Aragonès i el primer secretari del PSC,, per pactar els pressupostos. La negociació continua encallada per una sèrie de carpetes que els socialistes consideren innegociables . Es tracta de la Ronda Nord del-hi ha hagut contactes tècnics entre el ministeri de Transports i la conselleria de Territori-, de l'ampliació de l'aeroport del Prat i de la posada en marxa del, que a l'octubre va rebre un informe ambiental negatiu per part de la Generalitat. Illa, en una intervenció davant del consell nacional del PSC celebrat aquest dissabte , va detectar "impotència" en Aragonès a l'hora de negociar els comptes, i va instar-lo a pactar-los amb Junts en cas que no atengui les exigències dels socialistes.La convocatòria del Consell de Diàleg Social per part del president s'entén, en aquest context, per la situació de les converses. El mateix organisme es va reunir el 5 de desembre per fer pinya al costat de la necessitat de disposar de nous comptes en el termini més breu possible. En aquell moment, tots els actors van celebrar que s'augmentés un 8% l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), que és el que es fa servir per calcular les prestacions socials. D'aquella trobada, tant patronals com sindicats van posicionar-se en contra d'unapressupostària per les dificultats que suposaria.

