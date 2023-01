Dani Alves demana tornar a declarar després de les contradiccions de la seva versió

L'exfutbolista del Barçavol una nova oportunitat. Per això, ha demanatdavant la jutge d'instrucció, que divendres passat el va enviar a presó preventiva per una presumpta violació a una noia de 23 anys a la discotecade Barcelona. Segons ha avançat la Cadena Ser, el defensa brasiler hauria fet la petició aquest mateix diumenge.Un dels motius pels quals la lletrada va creure la versió de la víctima són les diferentsque es van detectar durant la declaració del futbolista. Al principi va dir que no coneixia la noia, però després va afirmar que la relació va ser consentida. En la primera compareixença, va assegurar que aquella nit del 30 de desembre se la va trobar al lavabo. Però en la segona va canviar el relat i va apuntar que tots dos van decidir anar-hi.Segons les fonts consultades per El Periódico, les gravacions de lesdel local han resultat ser decisives en la investigació que duu a terme la Unitat Central d’Agressions Sexuals (UCAS) delsd'Esquadra, ja que no concorden amb la versió dels fets d'Alves. També el desmenteixen els testimonis que han declarat, entre els quals es troben les amigues de la víctima que eren amb ella aquella nit o el cambrer a qui Alves va enviar-les perquè s'acostessin a la seva taula.En canvi, la presumpta, que ha renunciat a ser indemnitzada . Tant a la primera declaració davant els Mossos, dos dies més tard de l'agressió, com en seu judicial. A més a més, la seva explicació sí que encaixa amb les càmeres de seguretat. Amb tot, aquest dilluns serà el quart dia que Alves passa a la presó de

