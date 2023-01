Detenen un home després de matar la parella i la seva filla de vuit anys a Valladolid

han estat trobadesen un habitatge del passeig Zorrilla de Valladolid. Ha estat un home qui ha donat la veu d'alerta al 112, assegurant que el seu cunyat li havia dit que havia matat la seva parella, segons han informat a Europa Press fonts de la delegació del govern espanyol. En concret, a lesel cunyat de l'autor de l'homicidi masclista s'ha posat en contacte amb la policia espanyola per informar de l'ocorregut i aportar la direcció del possible domicili on podien viure mare i filla.Després de les gestions realitzades, el cos de seguretat ha aconseguit entrar a la residència, en un cinquè pis, i ha comprovat que dins s'hi trobaven els cossos sense vida de la dona, nascuda el 1977, i de la nena, menor d'edat, suposadament. També estava al domicili el presumpte autor dels fets, unnascut el 1978 ambprovocades igualment per arma blanca. Tot sembla indicar que els hi hauria infligit ell mateix, encara que aquesta i la resta de circumstàncies concurrents estan sent investigades per la policia.El presumpte autor dels assassinats ha estat detingut i traslladat ade Valladolid. L'homed'una parella anterior que daten de 2017. No consta que hi hagués formulada cap denúncia per part de la seva actual parella, la dona que ha resultat assassinada.

