La policia francesa abat un home armat al centre de París

Un homme "menaçant" blessé mortellement par des tirs de policiers dans le 11e arrondissement de Paris pic.twitter.com/WDuC1GFRJP — BFMTV (@BFMTV) January 23, 2023

aquest diumengeque presumptament portava unade foc en ple carrer al districte 11 de. Després que el cos de revés diversos avisos, es van personar al lloc dels fets, on van trobar un home d'aspecte i actitud "amenaçadora". Van disparar múltiples vegades contra ell i, finalment, va morir a causa de les ferides, segons ha informat la cadena de televisió privada BFMTV.Fonts policials han indicat que l'arma que duia l'home era de tipus airsoft. Fruit d'una investigació exprés, les forces de seguretat han pogut determinar que era, tal com ha pogut saber la citada cadena.De moment, hi ha dues recerques obertes, una per delicte dea l'autoritat pública, mentre que la segona, dirigida a la policia, és per delicte de

