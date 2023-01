Mor el crític de cinema de «La Vanguardia» Lluís Bonet

Elde cinema de La Vanguardiaha mort aquest diumenge a Barcelona als 77 anys a conseqüència d'un, segons ha informat el diari català. El periodista Salvador Llopart ha fet pública la notícia justament quan arrencava la gala dels XV Premis Gaudí que s'han lliurat aquesta nit al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). "La commoció és total. No era el final que esperàvem per a una jornada suposadament alegre per al. Bonet ens deia que, atents, les males notícies mai venen soles. I així ha estat", ha relatat Llopart.Bonet Mojica, que ha estatdel diari del Grup Godó, va passar també per Segle 20, El correu català o Diari de Barcelona. El 2007 va rebre l'IIde periodisme cultural amb el seu article L'ofici de l'actor: Reflexions inèdites de Fernando Fernán-Gómez. Així mateix, va escriure diversos, com ara Història de la música del cinema (1982) o Retorn a la casa de cites: Hollywood parla (2005).

