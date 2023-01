«Caureu tots!»: l'emotiu discurs de les supervivents protagonistes d'«El Sostre Groc» als Gaudí

Les protagonistes d'EL SOSTRE GROC, el documental d'Isabel Coixet sobre abusos sexuals a L'Aula de Teatre de Lleida, recullen el Gaudí: "Gràcies al documental hem descobert altres formes de sanar. Caureu tots." ✨#PremisGaudí pic.twitter.com/mLtnGdufuw — Acadèmia del Cinema Català – Premis Gaudí (@academiacinecat) January 22, 2023

El sostre groc, d'Isabel Coixet

Un dels grans moments de la nit delsEl guardó al se l'ha endut, dirigit peri que explica el cas de cinc de les dones supervivents dels abusos sexuals que es van produir durant 20 anys a l'Aula de Teatre de Lleida . Totes cinc han pujat a l'escenari enmig d'una sonada ovació i les llàgrimes d'emoció d'elles.Després d'agrair el premi, han emès discurs carregat de reivindicació per totes aquestes dones que han patit abusos sexuals o estan patint alguna mena d'assetjament en àmbits teatrals i artístics. Caureu tots!, ha estat el missatge final d'elles.El 2018 un grup de nou dones van presentar una denúncia contra dos dels seus professors de l'Aula de Teatre de Lleida per abusos sexuals ocorreguts entre els anys 2001 i 2008, quan eren adolescents.Per por, per vergonya, perquè van trigar molt de temps a entendre i pair el que havia passat, la denúncia va arribar quan el cas ja havia prescrit i es va arxivar. El que no sabien és que, tot i això, els seus testimonis estaven obrint una porta en què potser no tot estava perdut… denunciats per la Paeria arran del documental . La Paeria va demanar el passat novembre que s'investigués quatre responsables de l'aula municipal, dos homes i dues dones, que haurien comès els abusos o estarien al corrent de la situació i haurien callat. La fiscalia, que va obrir diligències a causa de l'aparició d'aquests nous casos que no haurien prescrit, recorda que és necessària la declaració i denúncia de les víctimes per poder dur el cas a judici. De moment, no se n'ha rebut cap.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor