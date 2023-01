Emoció, llàgrimes i una llarga ovació en l'homenatge dels Gaudí a Agustí Villaronga

🎶 @juditneddermann ha interpretat La Plaça del Diamant de Ramon Muntaner, tema de la banda sonora de la pel·lícula de Francesc Betriu, durant un dels moments més emocionants de la gala: l'in memoriam ✨#premisgaudi pic.twitter.com/8EOysxxKSq — Acadèmia del Cinema Català – Premis Gaudí (@academiacinecat) January 22, 2023

La mort del directorva colpejar amb força el cor del cinema català el mateix dia que se celebraven els. El responsable de cintes tan icòniques de la indústria del país com(2010) va centrar la majoria d'homenatges, discursos i records dels responsables de l'durant la gala. Per això mateix, en un dels moments més sensibles de la cerimònia, l'in memoriam, Villaronga ha estat molt ovacionat en sortir el seu rostre, el darrer de tota una llarga llista de membres de la indústria del cinema que han perdut la vida el 2022., totes dues presidentes de l'Acadèmia del Cinema Català, no han pogut amagar les seves llàgrimes, una imatge que s'ha repetit arreu de les files de butaques. La primera ovació per al director català ha estat emotiva, especialment per a l'anterior presidenta de l'Acadèmia,, gran amiga del cineasta.La més gran de totes, amb tota la Sala Oval del MNAC dempeus, ha estat en el moment que, presidenta de l'Acadèmia, ha pujat a l'escenari i ha tingut unes paraules per ell. De Villaronga tots els actors, cineastes, productors i membres de la indústria catalana, han tingut bones paraules.La presidenta de l’Ateneu Barcelonès i productora i directora de cinema,, ha destacat aquest diumenge Agustí Villaronga com un “autor europeu de primer ordre”. En declaracions a RAC1 ha dit que “se’ns ha anat un dels grans, i no només cinematogràficament” i ha remarcat el seu talent i la seva “obsessió” pel cinema. “Era una grandíssima persona. Tothom que ha estat amb ell l’ha estimat moltíssim. Les pel·lícules queden”, ha conclòs.

