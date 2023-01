Xavi es disculpa per les seves paraules sobre el cas Dani Alves

🗣️ Antes de empezar la RDP post-partido del #BarçaGetafe Xavi Hernández ha querido aclarar sus declaraciones en la previa sobre el caso Dani Alves.



". Amb aquestes paraules,ha volgut demanar disculpes davant del "malentès" d'aquest dissabte sobre les seves polèmiques declaracions en una roda de premsa arran de la. " Estic una mica en estat de xoc, em sap molt greu per ell ", va manifestar ahir l'entrenador blaugrana.Unes afirmacions que van ser durament criticades per obviar completament la víctima del cas. "Potser no vaig estar prou contundent amb les meves paraules. És un tema bastanti és important", ha matisat Hernández després d'haver estat, assegura, "malinterpretat"."Em sap greu que el Dani hagi pogut fer aquest tipus d'acte", ha reiterat sorprès per les acusacions que pesen sobre el seu company de vestidor que, actualment, està ingressat a laon romandrà fins que hi hagi novetats del seu cas per una presumptaa una noia de 23 anys a la discoteca Sutton de Barcelona.

