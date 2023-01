Un Barça amb poques idees suma tres punts i es manté líder

Elgunaya 1 a 0 al Getafe i suma tres punts en un Spotify Camp Nou amb 79.814 espectadors. Els blaugranesi deixen al Reial Madrid a sis punts a l'espera que els blancs juguin el seu partit, aquest diumenge a les nou del vespre, a San Mamés., a l'equip dirigit per Xavi Hernández li ha faltat l'última passada. Tot i que el Barça ha intentat circular la pilota amb velocitat s'ha trobat en un escenari on cada vegada hi havia menys espais i li ha costat generar ocasions de perill. Quan semblava que el partit s'encallava, al minut 35ha rematat al fons de la xarxa una pilota centrada per Raphinha, en una jugada que ha començat amb una recuperació d'Andreas Christensen. Una vegada més,per arribar a la mitja part amb el marcador favorable.A la segona part, marcada pels canvis que ha fet Xavi pensant en elsde dimecres vinent, el Getafe ha avançat la línia de pressió i al Barça li ha faltat anticipació i agressivitat. Els blaugranes han jugat amb foc, generant poques ocasions davant de l'equip madrileny, mostrant un ritme baix i patint els contracops del Getafe. Tot i la victòria dels de Xavi, l'equip no ha sabut matar el partit, i el millor de tot han estat els tres punts.per consolidar-se com a líder sòlid de la competició i obliga així a l'etern rival a sortir a guanyar a San Mamés davant de l'Atlètic Club de Bilbao, un partit que es juga aquest diumenge a les nou del vespre.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor