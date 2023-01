Polèmica a la final de la Supercopa: ningú entrega les medalles a les jugadores

Esta es de las cosas más vergonzosas que he visto. El fútbol femenino profesional merece más. La Supercopa es una competición de la @rfef y nadie de los directivos pudo entregar las medallas. LAMENTABLE pic.twitter.com/DO1as0PQ6Y — rɘgina (@cule_miss) January 22, 2023

. O com a mínim així sembla que es desprèn per la(RFEF) que, després de jugar-se-amb una victòria delcontra la-, ha deixat que les pròpies jugadores fossin qui recollissin les sevescom si es tractés d'un bufet lliure.. Un gest, molt criticat a través de les xarxes socials, tenint en compte que el propi president de la RFEF,, es trobava a la llotja de l'estadi(Extremadura). Després d'entregar la copa a Marta Torrejón i la medalla a millor jugadora del partit a Aitana Bonmatí, Rubiales ha optat per

