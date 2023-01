​El polèmic concert de Beyoncé a Dubai pel qual hauria cobrat 24 milions de dòlars

, i ho ha fet a Dubai durant la inauguració d'un hotel de luxe i amb un espectacle pel qual s'hauria embutxacatLa cantant nord-americana ha ofert una actuació de 19 cançons amb ballarins i focs artificials, i ha comptat amb una col·laboració amb la seva filla,Influencers i periodistes formaven part del públic assistent al concert, que es va celebrar aquest dissabte a l'hotel Atlantis The Royal de la capital de l'emirat,Tot i que els assistents tenien prohibit enregistrar imatges i se'ls hi van retirar els dispositius mòbils, s'han filtrat imatges i vídeos de l'actuació, a on Beyoncé va interpretar a duet la cançó Brown Skin Girl, de la banda sonora del Rei Lleó de Disney del 2019.La polèmica ha arribat quan, pel que sembla, l'artista nord-americana no hauria interpretar Renaissance, el seu últim àlbum,En aquest sentit, l'homosexualitat és il·legal als Emirats Àrabs i es considera un crim que pot acabar amb la mort, un fet que ja va ser polèmica durant eljuntament amb els drets de les dones i del col·lectiu LGTBIQ+.

