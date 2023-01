​Descobreixen com mesurar l'edat del cervell i com frenar-ne l'envelliment

Com es mesuren l'edat biològica i la cerebral?

Modificar els hàbits de vida pot alentir l'envelliment d'ADN

La primera, la cronològica, ve marcada per la data de naixement i és aquella que comptem segons el calendari, mentre que la segona, la biològica, és la real del nostre cos. Aquí també entre en joc una tercera edat, la del nostre cervell, que vindria marcada pels hàbits de vida.En un estudi publicat a la revista Biology , un grup de recerca de l'Hospital del Mar de BarcelonaEl neuròleg, coordinador de la investigació, explica que l'envelliment cerebralde la persona "independentment de l'edat cronològica". D'aquesta manera, afegeix Jiménez, "una persona amb una edat cronològica de 50 anys, però amb una edat biològica de 80 tindrà els riscos de patir les malalties d'una persona d'edat avançada".Amb tot, el neuròleg remarca que aquest fet, tot i que no és reversible perquè el cervell no es pot rejovenir, es pot modificar a través d'un, que en molts casos evitaria l'envelliment cerebral. L'estudi també permet noves eines per millorar el pronòstic i el seguiment dels pacients, i ha d'ajudar a identificar quins individus poden presentar unEls autors de l'estudi expliquen que l'edat biològica es troba amb una, és a dir, es determina amb mostres de sang "mitjançant l'anàlisi del grau de metilació de l'ADN de la persona, el qual es modifica en funció de factors externs, com els hàbits de vida".L'edat cerebral es pot mesurar ambEls investigadors han descobert quin és l'indicador que la determina i la zona del cervell que es lesiona o es modifica amb l'envelliment d'aquest òrgan. Es tracta de les, un teixit on la sang arriba amb més dificultat.Segons l'estudi fet pel grup de recerca de l'Hospital del Mar de Barcelona,mesurat per la presència d'hiperintensitats de substància blanca.D'altra banda, la modificació dels hàbits de vida, com ara l'exposició al tabac, l'alimentació, la contaminació, l'exercici o els factors de risc, pot desaccelerar l'envelliment de l'ADN, i aquest fet, podria comportar

