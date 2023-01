El remei contra el Parkinson podria trobar-se al fons del mar

Un grup de químics orgànics de la Universitat de Califòrnia de Los Angeles (Estats Units) han aconseguit desenvolupar lad'unarecentment al fons del mar. En concret, en el teixit d'una(Lissodendoryx florida) que podria tenirsimilars.Segons avança l'estudi publicat a la revista científica Science , aquesta molècula, batejada com a, sembla que seria capaç deque ataquen l'ADN, l'ARN i altres proteïnes de vital importància.Unobtingut a partir d'unque servirà per comprovar aviat els seus efectes en pacients i, en cas d'aconseguir resultats positius, començar aper curar aquestes malalties. "Desafiant el pensament convencional, arai a utilitzar-los per a obtenir molècules complicades com l'àcid lisodendòric A. Esperem que, d'ara endavant, altres també puguin utilitzar aquestes tècniques per desenvolupar", ha desitjat l'investigador de l'estudi,

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor