Salut considera que sense pressupostos és difícil aturar la vaga de metges

El sotsdirector del CatSalut,, ha dit que de metges abans de dimecres, però alhora ha reconegut dificultats per aplicar millores sense pressupostos . En declaracions a Rac 1, ha reivindicat que el nou equip deha impulsat diverses línies de treball i algunes “han donat un bon fruit”. En aquest sentit, ha citat la signatura del conveni del Siscat, l’acceleració de la negociació de la taula de l’ICS i la creació de la taula d’harmonització entre els dos sistemes., ha assegurat García.En preguntar-li sobre els comptes, ha reconegut que no tenir-los crea un escenari “amb moltes mésI és que García ha recordat que el conveni delafecta més de 60.000 professionals del sistema concertat i incorpora 460 MEUR addicionals destinats a millores retributives. A això li ha sumat el fet que el pressupost de Salut incorpori globalment 1.000 milions addicionals.entre Salut i Metges de Catalunya després de la de dimecres passat, on el departament va traslladar unaper escrit que ara el sindicat està valorant. El sotsdirector del CatSalut ha apuntat que el mateix consellers’ha reunit amb la majoria d’agents socials per intentar solucionar el conflicte.Finalment, pel que fa a la situació del sistema sanitari en general, ha negat que s’estigui encaminant a l’americà. Segons García, el sistema s’ha tensionat "moltíssim" amb la, amb canvis permanents i sense poder atendre correctament la resta de patologies. “Cal tornar a recuperar l’accessibilitat i laa la Primària”, ha demanat. A més a més, ha apostat per reordenar la feina dels sanitaris i per automatitzar diversos processos burocràtics perquè els metges facin de metges i les infermeres d’infermeres, en les seves paraules.

