Una estel·lar Aitana condueix el Barça a guanyar la Supercopa

📸 La vicepresidenta @Fortelena i el directiu @xavier_puig, la màxima representació institucional culer a la final de Mèrida #SupercopaFemenina pic.twitter.com/lNtmAzrLXp — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) January 22, 2023

Eldeés insaciable. És difícil seguir el recompte de tots els títols que ja duu a l'esquena. I és que aquest diumenge n'ha guanyat un altre: laFemenina. Ho ha fet pera Mèrida (Extremadura), on li ha costat de guanyar a una perseverantLa gran protagonista del partit -i MVP- ha estat, sens dubte,, que ha conduït el Barça fins a la victòria amb un estel·lar doblet. El primer gol ha arribat al minut 13. I tot i que alguns i algunes de vosaltres podríeu pensar que l'encert a porteria ha estat resultat d'una clara dominació de les blaugrana, res més lluny de la realitat. A Giráldez no li ha agradat el que ha vist durant la primera part del matx i no ha deixat de donar indicacions.Aquest cop, al BarçaDe fet, la de Sant Pere de Ribes ha aprofitat pràcticament l'única ocasió clara que ha tingut l'equip a la primera part per fer diana. Gràcies a la seva eficàcia, hem pogut veure un altre partit del Barça, amb revolucions molt més altes. Elha arribat tot just començar la segona part, al minut 47. Gràcies a les botes d'Aitana, les jugadores de Jonatan Giráldez han encarrilat la final.A partir d'aquest moment del partit, el Barça s'ha instal·lat a camp rival amb l'evident objectiu de fer un pas endavant. I la Reial, que fins ara havia mostrat una dosi extra d'energia, s'ha fet petita després del doblet. Amb tot, el Barça ha fet un bon paper ofensiu, força agressiu i sempre vigilant. I tot I que, a vegades, el partit s'ha alentit per canvis i interrupcions per lesions a les files de l'entrenadora catalana, el domini blaugrana ha estat aclaparador.A la Reial li ha costat de sortir pel setge de les de Giráldez i se l'ha vist incòmoda i cansada fins al xiulet final. Uns instants abans ha arribat elal minut 97, que ha sorprès els més de 6.000 espectadors i espectadores que han seguit la final de la Supercopa. En línies generals,El gran absent en aquest moment històric ha estat el president del club,, que no ha estat a Mèrida perquèi veure el partit regular del masculí contra el Getafe a l'Spotify Camp Nou. Així les coses, la màxima representació institucional a la final ha estat la vicepresidenta Elena Fort i el directiu Xavier Puig.

