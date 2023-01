El Papa titlla «de desastre» les homilies i demana a la comunitat religiosa millorar-ne la qualitat

que, segons diu, sovint són "un desastre", i també ha especificat que no haurien de durar més de 8 o 10 minuts. "Es prepara en oració, es prepara amb esperit apostòlic. Són un desastre en general", ha assegurat el Pontífex durant la rebuda al Vaticà dels participants en el curs per a responsables diocesans deEn el seu discurs en el marc del curs Viure en plenitud l'acció litúrgica del Pontificio Instituto San Anselmo , el Papa Francesc també s'ha fet ressò del document de treball del sínode sobre la, que celebrarà la cita final alVaticà el 2024, i segons el qualPel Pontífex, la litúrgia "és l'art primer de l'Església, el què la constitueix i caracteritza". Per aquest motiu, ha instat a cuidar de les celebracions amb "preparació i compromís", a més d'un "profund coneixement i sentit pastoral". També ha remarcat que, i ha instat a ajudar a les "comunitats a viure la litúrgia".Durant aquest dissabte, el Papa Francesc també va rebre a la comunitat del, una institució fundada pelper a la formació del clergat destinat a territoris de missió, i que arriba alsEn aquest sentit, el Pontífex assegurava que "va ser una institució important que avui conserva la seva validesa", i instava així als nous sacerdots a acollir i interpretar "creativament" la realitat deixant-se "interpel·lar per les múltiples necessitats i interrogants del temps present".

