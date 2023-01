Mor Agustí Villaronga, l'aclamat director de «Pa negre» i «Incerta glòria»

Aquesta matinada, ens ha deixat a Barcelona, el director de cinema, Agustí Villaronga envoltat de la seva família i amics. El seu talent, sensibilitat, la seva enorme capacitat d’estimar tot el que tocava i les seves pel·lícules, quedaran per sempre.https://t.co/gUjHwU7Jqe — Acadèmia del Cinema Català – Premis Gaudí (@academiacinecat) January 22, 2023

El món de la cultura plora la seva mort

El cineasta mallorquí. Ho ha fet a Barcelona, envoltat de la seva família i amics, tal com ha donat a conèixer l'Acadèmia de Cinema Català, que aquesta nit li retrà homenatge als Premis Gaudí . Director de pel·lícules àmpliament aclamades va rebre quatre premisal llarg de tota la seva carrera, en la qual també va exercir de guionista, actor i documentalista. Nascut a Palma (Illes Balears) el 1953 ha estat víctima d'una llarga, però el seu llegat cinematogràfic, marcat per la inoblidable(2010), és inesborrable.El somni de tota la seva vida va ser ser realitzador. La seva carrera va començar en el món de la interpretació, de la mà de la companyia deamb la qual va realitzar una gira per a representar Erma, de Federico García Lorca, en la dècada dels 70. Gràcies a aquesta obra, el mallorquí va entrar en contacte amb el cinema i es va ficar de ple en la direcció artística i la realització d'espots i alguns curts.Aquests treballs li van permetre estalviar suficients diners per rodar el seu primer llargmetratge l'any 1986.El film va guanyar alguns reconeixements internacionals i li va permetre fer la seva segona pel·lícula,(1989), una obra que va aconseguir fer-se un lloc al prestigiós Festival dei algunes nominacions als Goya.Villaronga va tornar a finals dels anys 90 al cinema de gènere amb 99.9 La freqüència del terror. Amb la seva següent cinta va seduir la crítica i es va colar a la secció oficial del Festival de Berlín.(2000) va consagrar el director mallorquí. Malgrat tot, la seva gran obra no va arribar fins a finals de la dècada. La fantàstica Pa negre va triomfar als Goya, els Gaudí i els Forqué, i, sobretot, va enamorar el públic i es va convertir en un tot un èxit de taquilla.Després de rodar el 2015 El rei de l'Havana i tornar a la Guerra Civil espanyola el 2017 amb Incerta glòria , el realitzador de Palma va dirigir l'any 2021 El ventre del mar , que va guanyar la. Aquesta va ser l'última pel·lícula del sempre intimista i punyent Villaronga, que serà recordat pel públic per la seva personal manera d'entendre la professió.La presidenta de l’Ateneu Barcelonès i productora i directora de cinema,, ha destacat aquest diumenge Agustí Villaronga com un “autor europeu de primer ordre”. En declaracions a RAC1 ha dit quei ha remarcat el seu talent i la seva “obsessió” pel cinema. “Era una grandíssima persona. Tothom que ha estat amb ell l’ha estimat moltíssim. Les pel·lícules queden”, ha conclòs.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor