Detingut per anar exhibint una arma de foc simulada enmig de la C-31

La Guàrdia Urbana de Barcelona haun home per amenaçar amb unaa diversos automòbils enmig de la. Els fets van tenir lloc aquest divendres al vespre, quan el detingut anava circulant per l'autopista mentre exhibia una arma a la mà a la resta d'usuaris de la via.Va ser aleshores quan un agent de la(Baix Llobregat), que estava, va presenciar l'escena i va decidir seguir el cotxe fins que es va aturar a la plaça Voluntaris Olímpics deA hores d'ara s'ha obert una investigació contra l'ocupant del vehicle, que havia arribat a la capital catalana des de Castelldefels, per

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor