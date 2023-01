Caurà la censura dels mugrons femenins a Facebook i Instagram?

, l'empresa matriu de, ha demanat a les dues primeres que revisin les sevesdesprés d'anys de pressió per part del moviment("allibereu el mugró", en anglès). Un moviment que va néixer fa deu anys en protesta per lade les dones, però no dels homes.Aquest pronunciament del Consell de Supervisió de Meta insta a revocar unesen relació a sobre quan es poden mostrar publicacions de nus adults amb la finalitat de r. Unes prohibicions basades en una "visió binària del gènere i una distinció entre els cossos masculins i femenins" que, asseguren, deixen en una especial situació dea aquelles persones intersexuals, no binàries i transgènere.Cal assenyalar que aquesta valoració del consell assessor es produeix després que la junta revoqués l'any passat la decisió d'Instagram d'eliminar dues publicacions d'una parella nord-americanaen una manifestació on apareixen amb el tors nu i els mugrons coberts. Una retirada de les imatges motivada per la denúncia de diversos usuaris que advocaven que s'estavade la xarxa social."Les excepcions a la política, sovint, van des de les protestes fins a les escenes de parts, passant per contextos mèdics i sanitaris com la conscienciació sobre el càncer de mama", ha afirmat Meta en un comunicat lamentant l'error i amb la voluntat que esque continua discriminant a certs col·lectius. Les dues xarxes socials tenen 60 dies per respondre i presentar solucions a la sol·licitud de Meta.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor